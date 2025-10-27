Des greffes fécales démontrent leur efficacité contre la dépression

Des recherches récentes révèlent que les transplantations de microbiote fécal pourraient jouer un rôle bénéfique dans la réduction des symptômes dépressifs, selon des preuves scientifiques mettant en lumière l’influence du microbiote intestinal sur la santé mentale.

Tl;dr Transplantation fécale soulage la dépression, surtout par voie rectale.

L’effet diminue après six mois ; prudence sur le long terme.

Risques médicaux réels, procédure à réaliser sous supervision.

Des transplantations fécales pour traiter la dépression ?

Face à la complexité de la dépression, qui affecte environ 330 millions de personnes à travers le monde, la recherche médicale explore des alternatives innovantes. Un champ émergent s’intéresse à la restauration d’un microbiome intestinal sain grâce à la transplantation de microbiote fécal. Cette approche consiste à transférer des microbes issus d’un donneur en bonne santé dans le système digestif du patient afin de rééquilibrer sa flore microbienne.

Une efficacité conditionnelle et temporaire

Selon une récente méta-analyse menée par l’épidémiologiste Xiaotao Zhang et ses collègues de l’Université de Nanjing, le bénéfice de ces transplantations est notable, notamment chez les patients souffrant aussi du syndrome de l’intestin irritable. Après avoir passé en revue douze essais cliniques randomisés réalisés principalement en Chine, mais aussi aux États-Unis, en Australie, au Canada et en Finlande, les chercheurs soulignent que l’administration par voie rectale s’avère plus efficace que la voie orale. Toutefois, ce soulagement tend à s’estomper au bout de six mois.

Des promesses qui appellent à la prudence

Les études, regroupant au total 681 participants, révèlent également que le suivi post-traitement varie grandement, allant de deux semaines à un an. Autrement dit, il demeure difficile d’évaluer l’efficacité réelle sur le long terme. Il faudrait, insistent les auteurs, des essais contrôlés prolongés et des mesures standardisées pour mieux cerner l’impact durable de la méthode.

Outre la dépression, cette technique suscite l’espoir dans le traitement d’autres affections chroniques, telles que l’obésité, le diabète de type 2 ou encore certaines infections résistantes aux antibiotiques. Pourtant, elle n’est pas exempte de risques : une mauvaise manipulation ou l’introduction de microbes inadaptés peut provoquer des complications sévères, voire déséquilibrer d’autres zones du tube digestif. En clair, ce n’est certainement pas une intervention à tenter sans encadrement médical strict.

Vers une nouvelle conception du soin ?

Face à ce potentiel, certains spécialistes proposent même de conserver un échantillon de selles prélevé chez chaque individu en pleine santé pour un usage préventif ultérieur. Finalement, tout cela rappelle combien il est essentiel de soigner ces « alliés invisibles » qui peuplent nos entrailles. Après tout, comme le soulignent certains scientifiques, nous leur devons peut-être bien plus que notre santé digestive : « Ils nous ont probablement aidés à développer notre intelligence ».