Des millions de vies menacées par une crise mondiale de l’oxygène

La crise mondiale de l'oxygène menace des millions de vies, rappelant l'urgence d'une action internationale pour faire face à ce problème de santé publique de grande ampleur.

Tl;dr Plus de 370 millions de personnes nécessitent de l’oxygène médical chaque année.

Un nouveau rapport propose une stratégie pour résoudre cette crise.

L’accessibilité à des oxymètres de pouls de qualité est cruciale.

Le défi de l’accès à l’oxygène médical

Chaque année, pas moins de 374 millions d’enfants et d’adultes requièrent de l’oxygène médical pour survivre. Dans les pays les moins fortunés, moins d’un tiers de ces individus ont accès à ce traitement vital. Face à cette crise, un groupe de plus de 30 chercheurs a élaboré un plan d’action, selon un nouveau rapport.

Le témoignage poignant d’un enfant chilien

Un enfant atteint d’une maladie pulmonaire chronique au Chili témoigne : « J’emporte l’oxygène comme un sac à dos, ce qui me permet d’aller à l’école, de voir mes amis et même de faire de l’exercice. [Avec l’oxygène], je peux vivre une vie normale malgré ma maladie. »

Un défi global

La thérapie à l’oxygène est cruciale pour les personnes aux prises avec des conditions d’urgence et elle est essentielle pour ceux sous anesthésie et les individus souffrant d’insuffisance respiratoire chronique. Cependant, l’accessibilité à ce traitement est un défi à l’échelle mondiale. Selon le Dr Hamish Graham, médecin de l’Institut de recherche pédiatrique Murdoch et membre de la commission chargée d’étudier cette crise, l’oxygène est nécessaire à tous les niveaux du système de santé pour les enfants et les adultes atteints d’une vaste gamme de conditions aiguës et chroniques.

Une réponse à la crise

Après une analyse approfondie, les chercheurs ont proposé un plan pour la production, le stockage et la distribution de l’oxygène médical pouvant être mis en œuvre dans les nations les moins fortunées. Ils ont proposé 52 recommandations destinées aux gouvernements, à l’industrie de l’oxygène, aux défenseurs de la santé mondiale, aux universitaires et aux professionnels de la santé.

L’importance des oxymètres de pouls

Un accès à des oxymètres de pouls fonctionnels – un petit appareil qui mesure les niveaux d’oxygène dans le sang – joue un rôle crucial dans la distribution efficace de l’oxygène médical. Cependant, des études révèlent que de nombreux oxymètres de pouls ne prennent pas des lectures précises chez les personnes à la peau plus foncée. Le Dr Graham souligne : « Nous devons urgemment rendre les oxymètres de pouls de haute qualité plus abordables et largement accessibles. »

Le rapport, publié dans The Lancet Global Health, insiste également sur l’importance de la prévention pour réduire la demande en oxygène médical. Il recommande notamment de maintenir les vaccinations à jour, de réduire le tabagisme et la pollution, de promouvoir une alimentation saine et de lutter contre le changement climatique. Un défi complexe, mais non insurmontable.