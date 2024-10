Des scientifiques ont découvert des « gènes minceur » facilitant la perte de poids

Découvrez les "gènes minceur" que les scientifiques ont trouvés, rendant la perte de poids plus facile que jamais.

Tl;dr 14 ‘gènes minceur’ influencent la perte de poids lors de l’exercice.

La combinaison de gènes et d’exercice a prédit 62% de la perte de poids.

Les gènes n’agissent pas seuls, l’exercice et le mode de vie sont essentiels.

La génétique et la perte de poids : une corrélation prouvée

Il est bien connu que nos choix en matière de régime alimentaire et d’exercice physique influencent notre masse corporelle. Pourtant, nos gènes jouent un rôle crucial dans l’acquisition et la combustion de nos réserves de graisse. Des chercheurs britanniques ont récemment identifié 14 ‘gènes minceur’ qui pourraient influencer la façon dont un individu perd du poids en réponse à l’exercice.

Une expérience révélatrice

L’équipe de chercheurs de l’Université d’Essex et de l’Université Anglia Ruskin a mené une expérience avec 38 volontaires âgés de 23 à 40 ans. Divisés en un groupe témoin et un groupe d’exercice, ces derniers ont effectué trois courses de 20 à 30 minutes par semaine pendant quelques mois.

Résultats de l’étude

Comme prévu, ceux qui ont suivi le programme de course ont perdu du poids. Cependant, l’ampleur de cette perte variait considérablement, de manière qui ne pouvait être attribuée uniquement à des différences d’entraînement. Par des tests ADN, les chercheurs ont cherché des variantes génétiques plus courantes chez ceux qui avaient perdu le plus de poids.

Ils ont réussi à identifier des variantes dans 14 gènes particuliers liés à une plus grande perte de poids : « les participants possédant la plupart de ces variantes ont perdu en moyenne 5 kilogrammes, contre une moyenne de 2 kilogrammes pour ceux qui en avaient moins ou pas du tout dans leur ADN. »

Le rôle des gènes dans la gestion du poids

Un des gènes mis en évidence par les chercheurs est le PPARGC1A, responsable de la protéine PGC-1-a. Présent chez les volontaires qui ont perdu le plus de poids, il est connu pour être associé à la façon dont nos cellules traitent et gèrent l’énergie. Cette étude souligne comment l’objectif de maintenir un poids santé est un processus qui diffère pour chacun et qui peut nécessiter des approches personnalisées.