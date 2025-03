Des scientifiques ont enfin déterminé l’origine des réactions au gluten

Grâce à cette nouvelle compréhension du rôle des cellules intestinales dans le déclenchement de la maladie cœliaque, les chercheurs peuvent désormais envisager de nouvelles cibles pour les futurs traitements. L’objectif ultime serait de permettre aux millions de personnes atteintes dans le monde de savourer des aliments contenant du gluten sans risquer de douleur ou d’inconfort. Cette perspective, bien que lointaine, est maintenant plus tangible grâce aux avancées de la science.

« La seule façon de traiter la maladie cœliaque aujourd’hui est d’éliminer totalement le gluten de l’ alimentation », explique Elena Verdu, gastroentérologue à l’Université McMaster. Mais cette solution est loin d’être idéale. En effet, les experts s’accordent pour dire qu’un régime sans gluten est difficile à suivre et peut s’avérer insuffisant pour prévenir les symptômes .

Pour environ une personne sur cent, le moindre gramme de gluten peut causer des douleurs intestinales sévères et représenter un risque majeur pour leur santé. La maladie cœliaque, une affection auto-immune déclenchée par la présence de gluten dans les intestins, provoque une réaction en chaîne complexe d’événements immunologiques. Cette maladie peut être difficile à diagnostiquer en raison de la diversité des facteurs contributifs, allant des gènes aux conditions environnementales.

