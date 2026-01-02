Des signes annonciateurs d’une longévité centenaire pourraient se manifester dès la soixantaine

Selon des chercheurs, certains signes annonciateurs de la longévité exceptionnelle pourraient déjà être perceptibles à l’âge de 60 ans. Cette découverte ouvre de nouvelles pistes pour mieux comprendre les facteurs permettant d’atteindre ou dépasser le cap des 100 ans.

Tl;dr Des marqueurs sanguins distincts dès la soixantaine chez les centenaires.

Stabilité ou amélioration des fonctions biologiques avec l’âge.

La longévité résulte de facteurs biologiques et sociaux combinés.

L’âge extrême au prisme des analyses médicales ordinaires

Atteindre 100 ans, autrefois exceptionnel, devient un phénomène observable, même si cela reste rare. Pourtant, ce cap soulève une interrogation persistante : les futurs centenaires se distinguent-ils biologiquement longtemps avant d’atteindre cet âge ? Grâce à la masse de données issues des soins de routine, une étude menée en Catalonia a permis de suivre l’évolution biologique de personnes nées avant 1923. Ces recherches s’appuient sur des analyses sanguines réalisées lors de simples consultations médicales, loin des protocoles spécifiques réservés à la recherche.

Des différences mesurables dès la retraite

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les marqueurs sanguins associés à la longévité ne surgissent pas tardivement. Ils sont déjà visibles dès la soixantaine et la septantaine. Dans le détail, les centenaires présentaient plus fréquemment :

un taux de glucose à jeun plus bas,

une meilleure régulation du sucre sur le long terme (HbA1c),

des concentrations réduites de créatinine et d’acide urique,

des niveaux de cholestérol dans une fourchette intermédiaire,

et une ferritine modérée.

À y regarder de près, il ne s’agit donc pas d’une caractéristique unique, mais d’un ensemble cohérent de paramètres où aucun n’est extrême — un portrait biologique qui contraste nettement avec celui des personnes décédées plus tôt.

Stabilité biologique et parcours individuel varié

Plus frappant encore, l’évolution dans le temps de ces marqueurs suggère que les centenaires bénéficient d’une certaine stabilité ou même d’améliorations tardives sur plusieurs plans : glycémie mieux contrôlée, fonction rénale préservée ou cholestérol mieux équilibré. En revanche, aucun lien systématique n’a été retrouvé pour certaines enzymes comme la phosphatase alcaline lorsque des critères plus stricts étaient appliqués.

Toutefois, difficile d’isoler le seul poids du biologique. L’étude menée par des chercheurs en Biogerontology, tout en ajustant pour les contextes socio-économiques et régionaux — bien connus pour influer sur la santé — rappelle que la population centenaire est loin d’être homogène. Les parcours individuels diffèrent largement selon l’exposition aux maladies au cours de la vie, le moment d’apparition des troubles liés à l’âge ou encore l’accès aux soins préventifs.

L’articulation entre biologie et environnement social

Les données issues des dossiers médicaux du quotidien offrent une vision précieuse : le vieillissement touche simultanément plusieurs systèmes biologiques et c’est souvent leur interaction qui semble jouer en faveur du grand âge. Mais il serait illusoire d’ignorer l’impact du contexte social ou du système de santé environnant : selon les régions – Europe méridionale ou Asie orientale notamment – la proportion de centenaires varie fortement. Il apparaît donc que cette combinaison complexe entre facteurs biologiques et environnementaux façonne bien plus que nos simples résultats sanguins notre aptitude à franchir le cap symbolique des 100 ans.

L’analyse approfondie des dossiers médicaux ordinaires confirme : observer ces trajectoires bien avant l’extrême vieillesse éclaire notre compréhension collective du grand âge.