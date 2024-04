Détection du trouble bipolaire par test sanguin : tout sur le nouveau test disponible depuis le 1er avril

Désormais, il ne faudra plus qu'un mois et un simple test sanguin pour différencier la dépression des troubles bipolaires, comparé aux 8 à 10 ans actuellement nécessaires. Qu'en pensez-vous de cette avancée médicale majeure ?

Tl;dr Le diagnostic des troubles bipolaires prend actuellement 8 à 10 ans.

À partir du 1ᵉʳ avril, un test sanguin permettra un diagnostic en 4 semaines.

Le test myEdit-B a été développé par Synlab et Alcediag.

Il coûtera 900 euros et ne sera pas pris en charge par l’Assurance-maladie.

Une avancée majeure dans le diagnostic des troubles bipolaires

En France, les troubles bipolaires touchent entre 1 et 2,5% de la population, avec des conséquences parfois tragiques : un patient sur deux tente de se suicider au moins une fois dans sa vie. Identifier cette pathologie prend en moyenne entre 8 à 10 ans. Cependant, à partir du 1ᵉʳ avril, une avancée médicale majeure permettra de réduire considérablement ce délai.

Le test myEdit-B, une révolution

Le test myEdit-B, développé par les laboratoires Synlab et Alcediag, permettra de détecter la bipolarité grâce à une simple prise de sang. Les résultats, disponibles en moins d’un mois, seront obtenus grâce à un mix de séquençage nouvelle génération de l’ARN et d’un algorithme basé sur l’Intelligence Artificielle. Cette technologie permettra de “distinguer la dépression des troubles bipolaires”, selon Alexandra Prieux, PDG d’Alcediag.

Un coût élevé pour une sensibilité accrue

Le test, accessible sur ordonnance d’un psychiatre, coûtera 900 euros, un coût non pris en charge par l’Assurance-maladie. Cependant, les laboratoires assurent une sensibilité de plus de 80% grâce aux études cliniques réalisées en France et en Suisse. Pour l’instant, cette avancée psychiatrique concerne principalement les patients âgés de 18 ans et plus, traités pour un Épisode Dépressif Caractérisé modéré ou sévère.

