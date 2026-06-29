Dix minutes allongé dans le lit, et l’équilibre progresse déjà

Une petite étude observe des gains d’équilibre, d’agilité et de souplesse après deux semaines d’exercices allongés. Pas de miracle, mais un signal utile.

En bref 10 minutes par jour, pendant deux semaines

Équilibre, agilité et souplesse en hausse

Pas de gain net sur la force

Tomber, c’est rarement un petit sujet. Chez les plus de 65 ans, plus d’un adulte sur quatre chute chaque année, rappelle le CDC. Alors quand une étude voit des progrès avec 10 minutes d’exercices allongés, sans matériel et sans impact, on regarde ça de près.

Publiés dans PLOS One par des chercheurs de la Tokyo University of Agriculture and Technology, les résultats montrent qu’une routine en position couchée, à faible intensité, a amélioré en deux semaines le contrôle postural, la capacité à se déplacer latéralement et la souplesse. Les participants étaient surtout des adultes jeunes et en bonne santé. Du coup, on ne peut pas transposer tout ça tel quel à tout le monde.

Pourquoi cette routine intrigue au-delà du sport

L’intérêt de ces exercices n’est pas la performance pure. Ce qui compte ici, c’est la qualité du mouvement. Jason Machowsky, physiologiste de l’exercice et diététicien du sport, résume l’enjeu ainsi : « Pouvoir maintenir une bonne posture, l’équilibre et la coordination est important, car cela montre qu’une personne peut déplacer son corps dans l’espace avec contrôle ».

Pour des personnes âgées, en situation de handicap ou en rééducation, ce type de travail peut donc avoir du sens. Pas comme raccourci miracle, clairement, mais comme soutien de la mobilité.

Quatre mouvements, dix minutes, sans se lever

La routine était faite une fois par jour pendant deux semaines. Tout se passait allongé sur le dos.

On retrouve d’abord un travail abdominal, avec les mains placées sur différentes zones du ventre et une contraction maintenue cinq secondes. Ensuite, un mouvement proche du pont, bassin relevé quelques secondes, répété dix fois. Les participants faisaient aussi un exercice de glissement du talon au sol, jambe allongée après flexion du genou, avec maintien de la position. Enfin, un travail des orteils imitait pierre-feuille-ciseaux, pour la coordination du pied.

Ce qui s’améliore, et ce qui ne bouge pas vraiment

Les progrès observés sont précis. Les participants oscillaient moins en position debout immobile, réussissaient mieux les tests de pas latéraux et amélioraient la flexion du tronc en position assise. En gros, l’étude pointe un bénéfice sur l’équilibre, l’agilité et la mobilité.

Mais pas sur tout. La force et les performances liées à la puissance n’ont pas vraiment progressé. Jason Machowsky estime que des exercices plus intenses, avec un meilleur alignement du mouvement, auraient peut-être donné de meilleurs résultats sur ces dimensions.

Ce que les chercheurs veulent vérifier maintenant

Il faut aussi garder en tête les limites. Deux semaines, c’est court. Et des adultes jeunes, en bonne condition physique, peuvent progresser plus facilement.

Tomoaki Atomi, coauteur de l’étude, juge que la prochaine étape sera de vérifier si des effets comparables apparaissent à différents âges, avec d’autres conditions physiques ou dans des populations cliniques. C’est là que se joue l’intérêt pratique. Pour vous, l’idée à retenir est simple : des routines courtes et douces peuvent aider la coordination et le contrôle du mouvement, même si elles ne remplacent pas un travail de force.