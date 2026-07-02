Se lever cinq minutes pour marcher chaque heure, le conseil santé le plus tenable

Une étude relance une idée simple contre les effets de la position assise: marcher cinq minutes chaque heure semble utile, et surtout assez réaliste.

En bref Cinq minutes de marche par heure aident.

Énergie, humeur et productivité progressent légèrement.

Ce réflexe ne remplace pas le sport.

Bouger toutes les 30 minutes semble donner les meilleurs résultats. Mais dans la vraie vie, cinq minutes de marche chaque heure sortent comme le compromis le plus crédible entre bénéfice et régularité. C’est le point fort d’une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine.

Le meilleur compromis n’est pas le plus ambitieux

L’équipe dirigée par Keith Diaz, à Columbia University Medical Center, cherchait un objectif précis, pas juste le flou habituel du « bougez plus, asseyez-vous moins ». Les chercheurs ont retenu des marches de cinq minutes, un format déjà jugé plus utile que des pauses plus courtes dans des travaux antérieurs sur le plan cardiométabolique, la fatigue et l’humeur.

Au total, environ 11 500 adultes recrutés via le podcast Body Electric de NPR ont participé à un défi de deux semaines. Ils devaient marcher cinq minutes toutes les 30 minutes, toutes les heures ou toutes les deux heures, puis noter leur fatigue, leur humeur, leur productivité et la compatibilité de ce rythme avec leur quotidien.

Résultat, tous les groupes ont signalé moins de fatigue, une meilleure humeur et de petits gains d’engagement et de performance au travail. Le groupe qui se levait toutes les 30 minutes allait le plus loin. Mais la pause horaire a été jugée la plus équilibrée entre efficacité et faisabilité.

Pourquoi ces petites marches changent quelque chose

La logique physiologique est assez simple. Selon Michael Stack, de Applied Fitness Solutions, ces pauses réactivent les muscles des jambes, relancent la circulation et offrent au cerveau une vraie coupure.

La sédentarité prolongée, elle, est associée à un risque plus élevé de maladies chroniques, mais aussi à la fatigue, au stress, à l’anxiété et à des symptômes dépressifs. Attention, l’étude ne prouve pas qu’une petite marche efface tout. Elle montre surtout qu’un geste modeste peut améliorer la façon dont on se sent dans la journée.

Une étude utile, mais avec de vraies limites

Deux semaines, c’est court. Keith Diaz le dit lui-même, on ne connaît pas encore les effets à long terme de pauses de mouvement régulières.

Et puis les participants ont choisi eux-mêmes leur intervalle de pause, tandis que les résultats reposent sur des déclarations personnelles. Cela peut introduire un biais. Autre limite, quand même importante : l’échantillon était surtout composé de femmes blanches, globalement en bonne santé, avec un emploi stable à temps plein. On évite donc de généraliser trop vite.

Ce que cela change concrètement, sans remplacer le sport

Pour Emily Hernandez, d’Orlando Health, la marche horaire ressemble à la bonne dose, assez réaliste pour tenir dans le temps. Mais ni elle, ni David Gazzaniga de l’Hoag Orthopedic Institute, n’y voient un substitut à l’exercice. Les recommandations classiques restent les mêmes : au moins 150 minutes d’activité modérée par semaine et deux jours de renforcement musculaire.

Ce que vous pouvez retenir est simple. Entre deux séances de sport, ce que vous faites compte aussi. Pour ancrer l’habitude, les spécialistes citent des alarmes sur téléphone ou ordinateur, des chaussures confortables, la marche pendant les appels, ou juste après une réunion. Et si cinq minutes par heure paraissent trop, partir plus petit vaut mieux que ne rien faire.