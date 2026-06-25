Musculation et longévité : l’effet existe, mais pas à n’importe quelle dose

Une vaste étude sur 30 ans associe la musculation à un risque de décès plus faible. Le gain semble net, surtout quand elle s’ajoute à l’activité aérobie.

90 à 120 minutes semblent associées au bénéfice maximal

Le duo endurance plus musculation est le plus favorable

L’étude montre un lien, pas une preuve

Une heure et demie à deux heures de musculation par semaine. C’est la zone qui ressort d’une grande étude américaine suivie sur 30 ans, avec près de 150000 participants issus de trois cohortes de nurses et de professionnels de santé. Sur la période, presque 36000 personnes sont mortes, ce qui a permis de comparer les habitudes d’exercice et le risque de décès.

Le bon dosage n’est pas énorme

Ce qui frappe, c’est que le bénéfice observé ne demande pas des heures à la salle. Les personnes qui déclaraient environ 90 à 120 minutes hebdomadaires de renforcement musculaire avaient un risque de mourir, toutes causes confondues, inférieur de 13% à celui des personnes n’en faisant pas.

Et après deux heures par semaine, l’effet ne baissait pas davantage. Résultat, l’étude ne raconte pas que plus on soulève, mieux c’est. Elle suggère plutôt une fenêtre utile, assez accessible.

Le vrai meilleur scénario, c’est le duo avec l’endurance

La musculation n’arrive pas seule en tête. L’activité aérobie, elle, restait associée à une baisse de 26% à 43% du risque de décès quand les participants atteignaient au moins le niveau recommandé, soit autour de 150 minutes par semaine d’effort modéré comme la marche, le vélo, le footing ou la natation.

Le plus bas niveau de risque apparaissait chez ceux qui combinaient les deux, avec une réduction d’environ 45%. En gros, l’endurance faisait la plus grosse part du travail, mais l’association semblait meilleure que la concurrence entre les deux pratiques.

L’étude pointe aussi deux baisses marquées, 19% de moins pour les décès cardiovasculaires et 27% pour les décès liés à des maladies neurologiques, surtout la démence. Pour le cancer, le signal était plus limité, avec un avantage observé seulement pour de plus petites durées, sous une heure par semaine.

Pourquoi le muscle compte au-delà de la force

Le muscle ne sert pas seulement à bouger. C’est un tissu très actif sur le plan métabolique. Après un repas, il capte l’essentiel du glucose sanguin sous l’effet de l’insuline, la source parle d’environ 80%, pour l’utiliser ou le stocker sous forme de glycogène. Ce point compte, parce qu’un meilleur contrôle de la glycémie protège aussi contre le diabète de type 2, lui-même lié aux maladies cardiaques.

Quand il se contracte, le muscle libère aussi des myokines, des messagers chimiques qui participent à limiter l’inflammation chronique de bas bruit. Le texte source évoque également une baisse possible de la pression artérielle, des artères plus souples, moins de chutes, moins de fractures et davantage d’autonomie avec l’âge. Même la santé cérébrale pourrait en profiter, même si ce volet reste moins solide.

Ce que l’étude montre, et ce qu’elle ne peut pas prouver

Point important, cette recherche reste observationnelle. Elle montre une association entre renforcement musculaire et longévité, pas une causalité directe. Les chercheurs ont bien ajusté leurs analyses pour le tabac, l’alimentation et l’activité aérobie, mais on ne capte jamais tout.

Autre limite, les exercices étaient déclarés par les participants eux-mêmes, et l’étude ne mesurait pas précisément l’intensité. Le message pratique, lui, est assez simple, selon Jack McNamara, de l’University of East London, deux séances courtes travaillant les grands groupes musculaires, en plus d’une activité aérobie régulière, semblent déjà correspondre à la zone associée au bénéfice.