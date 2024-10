Élargir l’accès aux médicaments pour perdre du poids pourrait sauver des milliers de vies

Des milliers de vies sauvées en augmentant l'accès aux médicaments pour perdre du poids : réalité ou fiction ?

Tl;dr Des scientifiques estiment que l’accès à des médicaments pour la perte de poids pourrait sauver des milliers de vies aux États-Unis.

Une meilleure accessibilité à ces médicaments pourrait réduire significativement le taux de mortalité lié à l’obésité.

Des obstacles financiers et d’assurance limitent actuellement l’accès à ces traitements.

Des médicaments pour contrer l’obésité

Des chercheurs de l’Université de Yale et de l’Université de Floride ont récemment découvert que l’accessibilité à des médicaments favorisant la perte de poids pourrait transformer radicalement la vie des Américains et, dans de nombreux cas, même la sauver.

L’accessibilité, un enjeu de santé publique

Selon leurs estimations, une augmentation de l’accès à ces médicaments pourrait sauver chaque année près de 8 592 vies, en particulier parmi les patients bénéficiant d’une assurance privée. Des médicaments tels que le semaglutide et le tirzepatide, de plus en plus populaires pour aider à la réduction de l’excès de poids, pourraient réduire le taux de mortalité annuel aux États-Unis de 42 027 personnes supplémentaires.

Alison Galvani, épidémiologiste à l’École de santé publique de Yale, souligne que : « Élargir l’accès à ces médicaments n’est pas seulement une question d’amélioration des options de traitement, mais aussi une intervention de santé publique cruciale. »

Le fléau de l’obésité

Aujourd’hui, les États-Unis sont aux prises avec une crise de l’obésité. Près de 73,6 % des adultes américains sont en surpoids, dont 41,9 % sont considérés comme obèses. Cette maladie est associée à un risque accru de multiples problèmes de santé graves, tels que les maladies cardiovasculaires, l’insuffisance cardiaque, les maladies du foie, la dépression, le cancer, l’accident vasculaire cérébral et le diabète, qui peuvent tous réduire l’espérance de vie.

Une question d’accessibilité

Cependant, l’accès à ces médicaments salvateurs reste limité en raison de barrières financières, de contraintes d’approvisionnement et de couvertures d’assurance restrictives. La couverture pour la perte de poids est moins constante, obligeant souvent les patients à payer de leur poche ou à faire face à des politiques d’assurance restrictives. De plus, 25,6 millions d’Américains ne sont pas assurés et plus de 80 millions sont insuffisamment assurés. Actuellement, ceux qui sont non assurés et atteints de diabète ou d’obésité n’ont pas accès à ces médicaments innovants pour la perte de poids, et l’accès est difficile même pour ceux qui sont couverts.