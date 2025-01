Épidémie de HMPV : Symptômes courants observés chez les enfants et les adultes

Épidémie de HMPV : Découvrez les symptômes couramment observés chez les enfants et les adultes.

Tl;dr L’épidémie de Human Metapneumovirus (HMPV) préoccupe le monde entier.

Les symptômes sont similaires à ceux d’autres virus respiratoires.

Il n’existe actuellement aucun vaccin contre le HMPV.

La menace du Human Metapneumovirus (HMPV)

Une nouvelle menace virale émerge sur la scène mondiale. Le Human Metapneumovirus (HMPV) suscite des inquiétudes mondiales quant à sa propagation, son mode de transmission et, surtout, les symptômes observés chez les individus infectés. La Chine, épicentre de l’épidémie, est sous surveillance étroite de plusieurs pays. Le Centre National de Contrôle des Maladies (NCDC), sous l’égide du Ministère de la Santé, suit de près les cas d’infections respiratoires et de grippe saisonnière.

Les symptômes du HMPV

Le HMPV, appartenant à la famille des Pneumoviridae, genre Metapneumovirus, est un virus à ARN monocaténaire négatif enveloppé. Il cause principalement des infections des voies respiratoires supérieures, similaires au rhume. Les symptômes courants du HMPV sont la toux, la fièvre, la congestion nasale, l’essoufflement et la respiration sifflante. Dans les cas graves, il peut entraîner une bronchite et une pneumonie.

La propagation du HMPV

Le HMPV se propage par les gouttelettes respiratoires d’une personne infectée lorsqu’elle tousse ou éternue. L’exposition à un environnement contaminé par le virus peut également causer la transmission de l’infection. Selon le CDC chinois, la protection immunitaire induite par le HMPV est trop faible pour empêcher une réinfection. Le HMPV peut être détecté tout au long de l’année, mais le taux de détection est le plus élevé en hiver et au printemps.

Protéger contre le HMPV

Pour se protéger du HMPV, il est important de pratiquer une bonne hygiène et de prendre des mesures préventives. Ainsi, le lavage régulier des mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes est essentiel. Il est important d’éviter de toucher son visage, en particulier les yeux, le nez et la bouche, car cela peut introduire le virus dans l’organisme. Si vous vous sentez malade ou présentez des symptômes tels que toux, mal de gorge ou fièvre, restez à la maison pour éviter de propager le virus aux autres.

Les faits sur le HMPV

Le HMPV est responsable d’environ 20 000 hospitalisations parmi les enfants de moins de 5 ans aux États-Unis chaque année. Il a existé pendant au moins 60 ans, étant distribué partout dans le monde comme un pathogène respiratoire commun. L’infection par le HMPV peut entraîner la mort, chez les individus présentant des conditions médicales sous-jacentes. Actuellement, il n’existe aucun vaccin contre le HMPV. Restez informé des dernières nouvelles sur le Times of India.