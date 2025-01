Éruptions génitales : un possible indicateur du virus de l’herpès

Si vous observez des lésions dans vos régions génitales, cela pourrait être un indicateur d'une infection par le virus de l'herpès. Il est crucial de connaître les symptômes pour un diagnostic précoce et un traitement efficace.

Tl;dr Le virus de l’herpès peut causer des plaies dans les zones génitales et buccales.

Il n’y a pas de remède, mais les médicaments peuvent réduire les symptômes.

Prévention : abstinence ou utilisation constante de préservatifs.

L’herpès : une infection à ne pas prendre à la légère

Avez-vous remarqué des plaies dans vos zones génitales ou buccales ? Il se pourrait que vous soyez atteint de l’herpès. Cette affection est causée par le virus de l’herpès simplex (HSV), qui provoque des boutons de fièvre ou des ampoules dans la bouche ou la zone génitale.

La réalité de l’herpès génital et oral

L’herpès génital est une infection sexuellement transmissible (IST). Il se propage couramment par le biais de relations sexuelles vaginales, orales ou anales. Environ une femme sur cinq âgée de 14 à 49 ans est porteuse de l’herpès génital.

Il est important de préciser qu’il n’existe pas de cure pour l’herpès. Cependant, la prise de médicaments peut prévenir les poussées et réduire les chances de transmission à votre partenaire. Environ 67 % de la population mondiale de moins de 50 ans est à risque de développer un herpès oral ou génital.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La détection et le diagnostic de l’herpès

Dr. Sunita Kapoor, Directrice et Chef de Laboratoire, City X-Ray and Scan Clinic Pvt.Ltd, explique que la détection précoce du HSV par des tests de dépistage comme les cultures virales, les tests PCR, les tests d’anticorps et les tests d’antigènes peut nettement améliorer le pronostic des patients.

Le seul moyen efficace de prévenir l’herpès est l’abstinence ou l’utilisation constante et correcte des préservatifs. Cependant, même les préservatifs ne sont pas sans risque, car des lésions peuvent apparaître en dehors de la zone protégée par le préservatif.

Il est recommandé d’éviter les rapports sexuels pendant les symptômes et d’utiliser des préservatifs entre les poussées. Il est préférable d’éviter les rapports oraux si vous avez un bouton de fièvre.

La prévention est la clé. Si vous avez une poussée, gardez la zone affectée propre et sèche pour éviter les infections secondaires. Évitez de toucher les plaies et lavez-vous les mains après tout contact avec elles. Évitez les rapports sexuels jusqu’à ce que les plaies soient complètement guéries.

Si vous avez des poussées fréquentes, un médicament antiviral quotidien peut réduire le risque de transmission à votre partenaire. Prenez soin de votre santé globale pour minimiser les poussées. Consultez votre professionnel de santé pour obtenir des conseils sur les médicaments antiviraux pour contrôler les poussées.