États-Unis : atteint d’un cancer, il développe un accent irlandais

Ce syndrome rare a été documenté chez un patient souffrant d'un cancer de la prostate.

Il y a quelques jours, le British Medical Journal a relayé le cas d’un citoyen des États-Unis présentant un rare syndrome de l’accent étranger.

Âgé d’une cinquantaine d’années, le patient souffrant d’un cancer de la prostate a développé durant son traitement un “accent irlandais incontrôlable”, ont indiqué des chercheurs de l’Université Duke de Caroline du Nord et du Carolina Urologic Research Center de Caroline du Sud.

Un syndrome rare

Le patient ne s’était jamais rendu en Irlande auparavant, même si toutefois il avait vécu en Angleterre quand il avait une vingtaine d’années, et que des membres éloignés de sa famille, ainsi que des amis, soient d’origine irlandaise. Il a conservé cette prononciation pendant un peu moins de deux ans, avant son décès.

Les causes les plus fréquentes du syndrome de l’accent étranger sont les accidents vasculaires cérébraux et traumatismes crâniens affectant l’hémisphère dominant traitant le langage, tout comme une métastase cérébrale et la sclérose en plaques.

Associé à ce cancer, un cas unique

Les scientifiques rapportent :

À notre connaissance, il s’agit du premier cas de syndrome décrit chez un patient atteint d’un cancer de la prostate et le troisième décrit chez un patient atteint d’une tumeur maligne.

D’après eux, le syndrome serait la conséquence de la prolifération “des métastases cérébrales multifocales” ayant causé un “trouble neurologique paranéoplasique” qui s’en est alors pris au système immunitaire, certaines parties du cerveau et le système nerveux de l’homme.

L’orthophonie peut en venir à bout

Le quotidien britannique Guardian indique que le syndrome de l’accent étranger est soit permanent, soit interrompu par des séances d’orthophonie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune Norvégienne avait développé un accent allemand à la suite d’un bombardement, la faisant alors passer pour une espionne.