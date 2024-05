Étude : Pas de risque accru de cancer chez les enfants nés par PMA

L'étude publiée vendredi déclare qu'il n'y aurait pas plus de risques de cancers chez les enfants nés de PMA, bien qu'une légère hausse du risque de leucémie soit observée. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la PMA ?

Tl;dr Une nouvelle étude annonce que les enfants nés par PMA ne sont pas plus susceptibles de développer des cancers.

La PMA a été étudiée sur 8,5 millions d’enfants nés entre 2010 et 2021 en France.

Cependant, une légère augmentation du risque de leucémie a été détectée.

La leucémie était le type de cancer le plus développé par la cohorte.

Une avancée dans la compréhension des risques liés à la PMA

Aujourd’hui, une étude inédite vient éclairer un sujet jusqu’ici entouré de questionnements : le lien entre la procréation médicalement assistée (PMA) et le risque de cancer chez les enfants. Publiée ce vendredi, elle suggère que les enfants issus de PMA ne seraient pas plus enclins à développer des cancers. Ces conclusions sont le fruit d’une analyse approfondie menée par des scientifiques de l’Inserm, Epi-phare et des experts de la PMA.

8,5 millions d’enfants étudiés, une méthodologie solide

Menée sur plus de 8,5 millions d’enfants nés en France entre 2010 et 2021, il s’agit de la plus grande étude jamais réalisée sur ce sujet. Sur cette cohorte, 3,1% des enfants, soit 260.236 sujets, ont été conçus par PMA. Au total, 9.256 enfants ont développé un cancer, dont 292 issus d’une PMA.

Une nuance importante : le risque de leucémie

Cependant, une légère augmentation du risque de leucémie a été observée. Pour 20.000 enfants entre 0 et 10 ans, “d’après notre estimation, pour les enfants nés par FIV, on en aura entre treize et quatorze”, explique l’épidémiologiste en charge de l’étude. Il faut noter que la leucémie était le type de cancer le plus développé par la cohorte, représentant 29,1% des cas de cancer.

