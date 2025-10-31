Faire bouillir de l’eau au micro-ondes : des scientifiques dévoilent les risques méconnus de ce geste courant

Faire chauffer de l’eau au micro-ondes semble pratique, mais des experts alertent sur les risques méconnus de cette méthode. Des accidents peuvent survenir, notamment à cause de la surchauffe, soulevant des questions sur la sécurité de ce geste courant.

Tl;dr Micro-ondes : rapides, pratiques et polyvalents au quotidien.

L’eau peut dépasser 100°C sans bouillir, attention aux risques.

Respecter les précautions rend l’ébullition au micro-ondes plus sûre.

Le micro-ondes, allié incontournable de la cuisine moderne

Difficile d’imaginer une cuisine contemporaine sans un micro-ondes. Sa capacité à réchauffer, cuire ou décongeler en quelques minutes s’est imposée comme un atout pour toutes les générations. Au fil des années, cet appareil a bouleversé nos habitudes : il réchauffe un plat préparé le soir comme il permet de faire fondre du chocolat en quelques secondes ou de cuire des légumes vapeur à la pause déjeuner. Pratique pour les foyers pressés mais aussi dans les bureaux ou résidences étudiantes, sa compacité et son utilisation intuitive expliquent ce succès durable.

Bouillir de l’eau : entre rapidité et vigilance

Si le micro-ondes brille par sa rapidité à porter l’eau à ébullition, il n’est pas exempt de risques méconnus. Une étude menée par Ben H. Erné et Penny A. Snetsinger, « Thermodynamics of Water Superheated in the Microwave Oven », met en lumière un phénomène surprenant : l’eau surchauffée. Lorsqu’elle est chauffée dans un récipient propre et lisse — typiquement un verre ou une céramique adaptée — l’eau peut dépasser 100°C sans bouillir ni former de bulles. Mais le moindre mouvement suffit alors à déclencher une éruption brutale de vapeur brûlante, susceptible de provoquer des brûlures sérieuses.

Mécanismes physiques et gestes essentiels

Comment expliquer cette particularité ? Le fonctionnement du micro-ondes repose sur l’agitation intense des molécules d’eau via des ondes électromagnétiques. Cependant, la montée en température demeure hétérogène : certains points chauffent plus vite que d’autres, ce qui favorise la formation de poches d’eau surchauffée, invisibles en surface. Pour limiter ces risques lors de la chauffe :

S’assurer d’utiliser uniquement des récipients « micro-ondes compatibles » (verre ou céramique résistants).

Placer une baguette ou spatule en bois non métallique dans le récipient pour favoriser la création de bulles.

Chauffer par intervalles courts, en mélangeant entre chaque session afin d’homogénéiser la température.

Sécurité avant tout : conseils pratiques et rappels utiles

Il importe également d’éviter tout récipient fermé (le risque d’explosion existe), ainsi que le plastique non certifié qui pourrait libérer des substances nocives sous l’effet de la chaleur. Les gants isolants restent conseillés pour extraire tout contenant chaud du four. Enfin, bien que certains s’interrogent encore sur les dangers potentiels liés aux ondes elles-mêmes, aucune preuve scientifique sérieuse ne vient accréditer un lien avec le cancer ou d’autres effets néfastes — à condition bien sûr de respecter scrupuleusement les recommandations du fabricant.

Dans le doute ou face à une notice peu claire, il vaut mieux prendre son temps… et éviter les mauvaises surprises.