Froid et maladie : vérité ou mythe ?

Nous avons tous entendu l'expression "Mets plus de vêtements, tu vas attraper froid!". Pourtant, ce n'est qu'un mythe : le froid en soi ne rend pas malade, et vous ne tomberez pas malade si vous n'êtes pas suffisamment couvert. Alors, d'où vient cette idée reçue ?

Tl;dr Le froid en soi ne cause pas de maladies.

Être mal couvert ne conduit pas nécessairement à un rhume.

La transmission des virus est favorisée dans les lieux clos.

Le froid peut affaiblir notre système immunitaire.

Le froid : un coupable innocenté

«Habille-toi, tu vas prendre froid !». Cette injonction, nous l’avons tous déjà entendue. Pourtant, c’est un abus de langage. En effet, le froid en lui-même ne rend pas malade. Ainsi, même si l’on est peu couvert, on n’attrape pas nécessairement un rhume.

Les véritables responsables : virus et bactéries

Alors que le froid fait son grand retour, on ressort l’écharpe et le bonnet, on superpose les couches. Mais cela suffit-il pour éviter de tomber malade ? Non. En effet, le froid n’est pas le coupable, même s’il joue un rôle. Pour développer une infection respiratoire, il faut un agent pathogène, virus ou bactérie.

Le rôle du froid dans la transmission des maladies

En réalité, si on tombe malade, c’est moins en raison de la baisse des températures que de notre instinct à vouloir nous réchauffer dans un lieu clos. En restant davantage à l’intérieur, on se trouve au contact de plusieurs autres personnes, favorisant ainsi la transmission des bactéries et des virus, à l’image de la grippe ou du Covid-19. De plus, l’échange de microbes est d’autant plus fort dans les lieux confinés et mal aérés.

Impact du froid sur notre système immunitaire

Une étude américaine a démontré que le froid endommage significativement notre système immunitaire. Les scientifiques du Mass Eye and Ear et de la Northeastern University ont identifié que les vésicules extracellulaires, situées dans notre nez et qui contiennent notamment des agents luttant contre les virus, deviennent moins performantes lorsque les températures sont basses.

En somme, le froid seul ne nous fait pas tomber malade, mais il a sa part de responsabilité en affaiblissant nos défenses et en nous poussant à nous réfugier à l’intérieur.