Goutte : pourquoi les cas augmentent et quelles habitudes adopter pour réduire le risque d’acide urique

Le nombre de personnes touchées par la goutte est en augmentation, une tendance liée à l’évolution des modes de vie. Pourtant, des ajustements simples du quotidien peuvent contribuer à réduire le risque associé à un excès d’acide urique.

Tl;dr La goutte progresse fortement, touchant aussi les jeunes.

Hydratation, alimentation adaptée et poids sain limitent les risques.

Des traitements existent si les mesures de vie ne suffisent pas.

La goutte : un fléau en pleine recrudescence mondiale

Longtemps perçue comme une maladie d’un autre temps, la goutte connaît aujourd’hui une spectaculaire résurgence. Autrefois associée à une alimentation riche et à l’excès d’alcool, cette forme d’arthrite inflammatoire frappe désormais toutes les classes d’âge, bien au-delà des clichés. Selon une analyse mondiale publiée dans la revue JMIR Public Health en 2023, le nombre de cas a bondi de plus de 60 % en vingt ans. Ce phénomène s’explique par le vieillissement démographique, mais aussi par l’augmentation des pathologies liées au mode de vie moderne – à commencer par l’obésité.

L’impact grandissant chez les plus jeunes

Le constat est d’autant plus préoccupant que la maladie ne se limite plus aux seniors. Une étude récente parue dans Frontiers révèle que l’incidence de la goutte grimpe également chez les adolescents et jeunes adultes (10-24 ans), surtout dans les régions où l’indice de masse corporelle (IMC) augmente rapidement. Cette tendance inquiète les spécialistes : « L’évolution des habitudes alimentaires et le manque d’activité physique exposent désormais une nouvelle génération à ce fléau », observe-t-on parmi les experts.

Mieux prévenir pour mieux gérer : l’essentiel à retenir

Limiter le risque ou mieux vivre avec la maladie repose sur des leviers concrets reconnus par l’American College of Rheumatology (ACR). Voici, selon les recommandations actuelles, comment agir :

S’hydrater abondamment , afin d’aider les reins à éliminer l’acide urique et éviter la formation de cristaux douloureux.

, afin d’aider les reins à éliminer l’acide urique et éviter la formation de cristaux douloureux. S’alimenter intelligemment , en privilégiant fruits frais, légumes, céréales complètes ou protéines végétales tout en limitant abats, viandes rouges, sodas sucrés et alcools forts.

, en privilégiant fruits frais, légumes, céréales complètes ou protéines végétales tout en limitant abats, viandes rouges, sodas sucrés et alcools forts. Maintenir un poids santé, car chaque kilo perdu réduit significativement le risque de poussées.

Les régimes inspirés du modèle Méditerranéen ou DASH, riches en végétaux et bonnes graisses, s’avèrent particulièrement bénéfiques.

Médicaments : un soutien si nécessaire

En cas de crises répétées ou si les changements d’habitudes s’avèrent insuffisants, des traitements comme l’allopurinol ou la colchicine peuvent être prescrits pour diminuer l’acide urique ou contrôler l’inflammation. « L’objectif demeure de réduire la fréquence et la gravité des crises pour préserver la qualité de vie au quotidien. »

Face à ce défi sanitaire croissant qui bouleverse bien des idées reçues, il apparaît urgent d’adopter une approche globale mêlant prévention active et prise en charge adaptée — et surtout de ne pas hésiter à consulter son médecin au moindre doute.