Hyperandrogénie : le syndrome qui impacte Imane Khelif, la boxeuse algérienne des JO 2024

Nous sommes d’avis que cette situation soulève une question cruciale : comment équilibrer équité sportive et respect des différences biologiques ? Il est impératif de mener un débat ouvert et respectueux, dans lequel la voix des athlètes concernés est entendue.

Depuis, Imane Khelif se retrouve au cœur d’un différend entre le Comité International Olympique (CIO) et l’Association Internationale de Boxe (IBA). Le CIO a autorisé Imane Khelif à participer aux Jeux Olympiques, tandis que l’IBA lui avait interdit sur un test d’éligibilité de genre. Suite à des attaques de la part de la combattante hongroise Luca Anna Hamori, le Comité Olympique Algérien a porté plainte pour violation de l’éthique sportive.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

La puissance physique d’Imane Khelif, qui s’est qualifiée en huitièmes de finale de boxe aux JO, a été mise en cause. Elle a remporté sa victoire face à Angela Carini, qui a demandé un temps mort dès le deuxième coup reçu. Une scène qui a alimenté une polémique grandissante.

Il est crucial de dissiper toute confusion : l’hyperandrogénie n’est pas liée à la transsexualité. C’est une variation du développement humain, qui n’a aucun rapport avec un changement de sexe ou de genre. Elle ne modifie pas les organes génitaux externes, mais entraîne une augmentation du taux de testostérone . Les conséquences sont diverses : pilosité accrue , irrégularité du cycle menstruel ou encore force physique plus importante.

La boxeuse algérienne Imane Khelif se trouve au cœur d’une polémique suite à un combat qui a suscité de vives réactions. Née biologiquement femme, Imane Khelif présente un taux de testostérone supérieur à la normale féminine, un phénomène connu sous le nom d’hyperandrogénie. Cette particularité, loin de remettre en question son identité féminine, lui confère une force physique plus importante.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter