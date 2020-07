Info Coronavirus : Détecter des patients à risques plus facilement

Le manque d’une certaine protéine dans le sang permettrait de détecter les patients qui sont potentiellement à risques.

Des chercheurs français ont réalisé une étude qui permettrait de détecter la forme grave de la Covid-19 chez le patient. En effet, celle-ci serait en lien avec une défaillance de protéine dans le sang du patient. Plus précisément les interférons de la famille des cytokines qui sont fabriqués par le système immunitaire. Chaque patient qui a été étudié montrait des taux très faibles de cytokines avant d’entrer dans un état grave de l’infection. Ces taux assez faibles sont principalement présents chez les personnes âgées ou chez les personnes avec des problèmes de sang.

5 % des cas deviennent grave au fil du temps

Cette défaillance a permis d’en conclure qu’une augmentation de ces protéines déclenche un dérèglement du corps. La zone de risque du patient est très variable. Il y aurait que 5 % de la population qui évoluerait vers un état grave de la maladie. Cette forme grave cause une pneumonie et peut même aller plus loin avec un problème respiratoire aigüe. Chez certains patients, d’autres signes graves se sont déclarés, mais sous une autre forme.

Sur une autre étude, deux biomarqueurs se sont mis en avant. Le Angiopoïétine-2 et E-sélectine pourraient être également un indice pour prévenir de la maladie. Le Angiopoïétine-2 est un biomarqueur de croissance vasculaire qui se stocke dans les parois des cellules endothéliales. La E-sélectine est une cytokine qui est présente sur cette même paroi. Ces deux biomarqueurs serviraient également à prévenir sur une forme grave de la covid-19.

Une analyse de sang peut-elle nous sauver ?

Les résultats sortants de cette étude montrent bien que les patients qui possèdent un taux faible d’interférons de type 1 sont plus à risques que d’autres personnes. Les chercheurs français ont également soumis l’idée d’administrer des doses de cytokines afin d’éviter la forme grave de la covid-19. Nous rappelons par la même occasion que cette étude a été menée par l’INSERM à l’université de Paris et par l’Institut Pasteur. Vous pourrez retrouver en détail la première étude réalisée par les chercheurs français au sujet de la cytokine.