Intestin, notre second cerveau : Son impact sur notre caractère dévoilé

Une récente étude allemande souligne l'importance primordiale de notre intestin dans le processus décisionnel. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour notre compréhension de la psychologie humaine ?

Tl;dr Une étude allemande met en lumière le rôle de l’intestin dans nos décisions.

Des tests comportementaux ont été utilisés pour tester cette théorie.

101 participants ont pris des probiotiques, prébiotiques ou un placebo.

Le groupe ayant reçu les suppléments était plus enclin à rejeter les offres inégalitaires.

Un rôle inattendu pour notre intestin

L’intestin, bien plus qu’un simple organe de digestion ? C’est ce que suggère une récente étude allemande qui démontre l’influence de notre intestin sur nos prises de décisions. Initialement, nos choix sont déterminés par nos considérations sociales et psychologiques. Toutefois, la recherche menée par Hilke Plassman et son équipe indique un facteur supplémentaire.

Une expérience révélatrice

Pour aboutir à cette conclusion, l’équipe a eu recours à des tests comportementaux. L’un d’entre eux, le “test de l’ultimatum”, implique de partager une somme d’argent entre deux joueurs. L’un propose un partage et l’autre accepte ou refuse. Si l’offre est jugée insuffisante, aucun des deux ne reçoit d’argent. Ce test mesure la sensibilité des joueurs à l’injustice.

101 participants ont été recrutés pour cette étude. Durant sept semaines, 51 d’entre eux ont ingéré des probiotiques et des prébiotiques, tandis que les 50 autres ont reçu un placebo. Deux sessions de jeu ont été organisées, une au début et une à la fin du programme.

Des résultats surprenants

Le groupe ayant reçu les suppléments a montré une tendance à rejeter les offres inégalitaires après les sept semaines. Cela même lorsque le partage proposé n’était que légèrement déséquilibré. Le groupe placebo, quant à lui, n’a pas modifié son comportement entre les deux sessions.

“Il est trop tôt pour affirmer que les bactéries intestinales sont capables de nous rendre moins rationnels et plus réceptifs aux considérations sociales. Toutefois, ces résultats précisent quelles voies biologiques nous devons regarder. La perspective de moduler le microbiote grâce à l’alimentation pour influencer positivement la prise de décision est très enthousiasmante !” explique Hilke Plassmann.