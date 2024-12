Journée mondiale de la méditation le 21 décembre : l’importance de cette date pour les Indiens

L'ONU a décrété le 21 décembre comme la Journée mondiale de la méditation : découvrez l'importance de cette journée pour la population indienne.

Tl;dr L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 décembre comme Journée mondiale de la méditation.

Le 21 décembre marque le solstice d’hiver, un événement astronomique d’importance pour l’Inde.

La méditation joue un rôle central dans les valeurs indiennes, apportant de nombreux bienfaits physiques, mentaux et spirituels.

La méditation célébrée mondialement

L’Inde a coparrainé une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée à l’unanimité, proclamant le 21 décembre comme Journée mondiale de la méditation. Cette décision éclaire sur l’importance croissante de la méditation, reconnue par toutes les nations comme « nourriture pour l’âme et réponse à tous les défis de la vie moderne », selon les mots du leader spirituel Sri Sri Ravi Shankar.

Le 21 décembre marque le solstice d’hiver, un événement astronomique majeur pour l’Inde et le monde. En ce jour, le soleil atteint sa position la plus méridionale dans le ciel, entraînant la journée la plus courte et la nuit la plus longue de l’année dans l’hémisphère nord.

En Inde, ce phénomène est profondément lié à des traditions agricoles et culturelles. Il précède de près des fêtes comme le Makar Sankranti, qui symbolise le début de jours plus longs et représente le renouveau, la prospérité et l’espoir pour les agriculteurs indiens se préparant pour la saison des récoltes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La méditation, un outil pour le bien-être

Centrale dans les valeurs indiennes, la méditation est une pratique puissante qui favorise la clarté mentale, l’équilibre émotionnel et le bien-être général. En apaisant l’esprit, elle réduit le stress, l’anxiété et les schémas de pensée négatifs, permettant ainsi de développer un état d’être plus concentré et paisible.

Des bienfaits reconnus par la science

D’un point de vue scientifique, la méditation améliore la fonction cérébrale en améliorant la concentration, la mémoire et la régulation des émotions. Elle abaisse également la pression artérielle, stimule l’immunité et favorise un meilleur sommeil. Pratiquée régulièrement, elle favorise l’auto-conscience et la résilience, aidant les individus à naviguer plus efficacement dans les défis de la vie.

Intégrer même quelques minutes de méditation dans la vie quotidienne peut conduire à des avantages physiques, mentaux et spirituels profonds, faisant de la méditation un outil essentiel pour la santé holistique.