Une étude révèle que la méditation transforme l’activité cérébrale

Selon une récente étude scientifique, la pratique de la méditation aurait un impact mesurable sur l’activité cérébrale. Les chercheurs montrent que cette discipline modifie certains schémas neuronaux, ouvrant la voie à de nouvelles approches pour le bien-être mental.

Tl;dr Méditer modifie l’activité cérébrale de façon marquée.

Deux techniques étudiées : Samatha et Vipassana.

Effets bénéfiques, mais aussi risques sous-estimés.

Une étude inédite sur la méditation et le cerveau

Loin des clichés sur la seule « relaxation », la méditation semble jouer un rôle beaucoup plus profond dans la réorganisation du cerveau humain. Menée par la neurophysiologiste Annalisa Pascarella du Conseil National de la Recherche italien, une récente étude met en lumière comment certaines pratiques méditatives, grâce à des techniques d’imagerie et d’apprentissage automatique, bouleversent les dynamiques neuronales. Ces travaux, publiés dans la revue Neuroscience of Consciousness, s’appuient sur l’analyse poussée du cerveau de douze moines bouddhistes.

Moines expérimentés et techniques précises

Le groupe étudié rassemblait des moines du monastère Santacittarama, près de Rome, appartenant à la tradition thaïlandaise dite de la Forêt (Theravada). Âgés de 25 à 58 ans, tous étaient rompus à l’exercice – plus de 15 000 heures de méditation en moyenne ! Grâce à la magnetoencéphalographie (MEG), les chercheurs ont pu observer l’activité cérébrale pendant deux types de méditation distincts : le Samatha, qui focalise l’attention sur un objet précis (comme le souffle), et le Vipassana, centré sur l’accueil non sélectif des sensations et pensées du moment présent.

Cerveau critique : équilibre subtil entre chaos et ordre

Sous le prisme des neurosciences, ces pratiques n’agissent pas toutes de manière identique. Le Samatha favorise une stabilité mentale propice à une attention profonde, tandis que le Vipassana rapproche les pratiquants d’un état particulier appelé « criticité cérébrale ». Ce concept désigne un équilibre optimal où les connexions neuronales sont suffisamment stables pour transmettre efficacement l’information, tout en restant assez flexibles pour s’adapter aux changements. Selon le neuroscientifique Karim Jerbi (Université de Montréal) : « À ce point critique, le cerveau conjugue fiabilité et adaptabilité remarquables. »

Dans cette zone d’efficacité maximale :

L’attention est affûtée.

L’adaptation aux tâches changeantes est facilitée.

L’apprentissage s’en trouve optimisé.

Bénéfices réels… mais vigilance nécessaire

En creusant davantage, les auteurs ont remarqué que les moines aguerris voyaient leurs états méditatif et au repos presque se confondre : leur cerveau semblait naturellement s’installer dans cette dynamique singulière. Mais la médaille possède son revers : si l’étude confirme que la méditation pourrait accroître les connexions neuronales — avec parfois une diminution surprenante des « oscillations gamma » — elle rappelle aussi que tout n’est pas rose. Des effets secondaires moins connus apparaissent chez certains pratiquants réguliers : anxiété, dépression ou sensations d’angoisse ne sont pas rares. Bref, comme pour tout cheminement intérieur, prudence et discernement restent de mise avant d’idéaliser la méditation comme remède miracle à tous les maux modernes.