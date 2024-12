La cuisson à l’huile influence la qualité de l’air et le climat, selon une étude

Une récente étude révèle que les fumées émanant de l'huile de cuisson ont un impact significatif sur la qualité de l'air et le climat, soulignant une préoccupation environnementale souvent négligée.

Tl;dr Les émissions d’huile de cuisson persistent et se restructurent, affectant la qualité de l’air et la formation des nuages.

L’acide oléique contenu dans ces émissions peut absorber plus d’eau, rendant les polluants plus lourds et durables.

Une ventilation améliorée et l’utilisation de hottes aspirantes sont recommandées pour réduire l’exposition.

Impact surprenant des émissions d’huile de cuisson sur l’environnement

Une étude récente menée par l’Université de Birmingham a mis en lumière un phénomène inattendu : les émissions d’huile de cuisson ne se dissipent pas rapidement, mais se restructurent en structures complexes. Ces dernières influencent la formation des nuages et la qualité de l’air, augmentant par conséquent la persistance des polluants.

Des polluants lourds et durables

Les émissions, comme l’acide oléique, peuvent absorber une quantité d’eau plus importante, ce qui rend les polluants plus lourds et persistants. L’étude, intitulée « Observation expérimentale de l’impact de la nanostructure sur l’hygroscopicité et la réactivité des proxies d’aérosols atmosphériques d’acides gras », a été publiée dans Atmospheric Chemistry and Physics. Elle explore la manière dont la réorganisation moléculaire des graisses de cuisson affecte la formation des nuages et les émissions urbaines.

Une persistance des polluants plus longue que prévue

Les chercheurs ont découvert que les polluants aérosols issus de la cuisson peuvent durer plus longtemps que prévu. En effet, ceux qui forment des nanostructures pourraient absorber beaucoup plus d’eau que les modèles simples. Par conséquent, les gouttelettes deviennent plus lourdes et seront finalement éliminées de l’atmosphère lorsqu’elles tombent sous forme de pluie.

Des mesures pour réduire l’exposition

Pour réduire l’exposition aux polluants issus de la cuisson, les chercheurs recommandent de faire davantage usage des hottes aspirantes et de s’assurer que les cuisines sont bien ventilées. Ceci permettrait aux particules d’aérosol de s’échapper rapidement. Le professeur Christian Pfrang, chercheur principal, a déclaré : « À mesure que nous développons notre compréhension de la façon dont ces particules se comportent dans l’atmosphère, nous pourrons concevoir des stratégies de contrôle de la pollution de l’air plus sophistiquées. »