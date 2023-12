La France interdit les “puffs” : Pourquoi ?

L'interdiction très attendue de la vente des "puffs", jugées nuisibles pour la santé publique et l'environnement et incitant les jeunes à fumer, semble se concrétiser. Quels pourraient être les impacts de cette mesure sur la biodiversité ?

Tl;dr Interdiction à la vente des «puffs» envisagée pour 2024 en France.

Les «puffs» représentent une menace pour la santé publique et l’environnement.

Elles attirent particulièrement les jeunes avec leurs couleurs et parfums variés.

L’Allemagne, la Belgique et l’Irlande ont déjà interdit ces cigarettes.

Un pas vers la fin des «puffs»

Depuis quelques mois, une éventuelle interdiction des «puffs» à la vente est sur toutes les lèvres. Ces dispositifs, qualifiés d’«aberration de santé publique» et de «fléau pour la biodiversité», sont dans le collimateur des autorités sanitaires. En effet, ils semblent inciter les jeunes à fumer tout en portant un coup dur à l’environnement.

Les «puffs» : un attrait pour la jeunesse

Les «puffs», ces cigarettes électroniques colorées au parfum varié, ont conquis le cœur des adolescents. Provenant des États-Unis, elles se sont rapidement imposées sur le marché français. À travers des publicités ciblées sur les réseaux sociaux, les fabricants n’hésitent pas à attirer les plus jeunes. Malgré l’interdiction théorique de leur vente aux mineurs, un adolescent sur deux réussit à en acheter, selon une enquête menée par le magazine «Que choisir».

Les «puffs» : un danger pour la santé

Avec un taux de nicotine pouvant aller jusqu’à 20 milligrammes/millilitre, les «puffs» sont pointées du doigt pour leur potentiel addictif. L’Académie nationale de médecine les dépeint comme un «piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents». La cigarette électronique est ainsi vue comme une porte d’entrée vers le tabagisme.

Les «puffs» : une menace pour l’environnement

Au-delà de la santé publique, les «puffs» sont également décriées pour leur impact environnemental. Fabriquées en plastique et dotées de batteries au lithium, elles contiennent également des traces de métaux lourds. De plus, leur cycle de vie se conclut souvent par un abandon dans la nature, contribuant à la pollution des sols et des océans.