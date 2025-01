La vérité sur les dangers des plastiques et produits chimiques pour nos enfants

Les scientifiques dévoilent la vérité sur la question cruciale de la santé des enfants : sont-ils affectés par des maladies, voire des décès, en raison de leur exposition aux produits chimiques et aux plastiques ?

Tl;dr Les enfants sont plus sensibles aux produits chimiques de l’environnement.

Une forte augmentation des décès d’enfants dus aux maladies non transmissibles liées à l’exposition aux produits chimiques et plastiques.

Les chercheurs demandent une action globale urgente pour réorganiser la loi et l’industrie chimique.

La vulnérabilité des enfants face aux produits chimiques

Les enfants sont considérés comme un groupe particulièrement sensible aux produits chimiques présents dans notre environnement. En raison de leur croissance rapide, ils consomment proportionnellement plus de nourriture et d’eau par kilo de poids corporel que les adultes. De plus, leurs systèmes immunitaire, nerveux central, digestif et reproductif sont encore en développement. Cette sensibilité accrue, couplée à une barrière hémato-encéphalique plus perméable et un taux métabolique plus élevé, les rend plus vulnérables aux produits chimiques.

Augmentation des maladies non transmissibles chez les enfants

Un groupe de chercheurs en santé publique de renommée mondiale a déclaré que le nombre d’enfants décédés de maladies non transmissibles a considérablement augmenté au cours des 50 dernières années, principalement en raison de l’exposition aux produits chimiques synthétiques et aux plastiques. Dans un nouvel article publié dans le New England Journal of Medicine, les scientifiques appellent à une action mondiale urgente et à une refonte majeure de la législation et de l’industrie chimique.

« L’évidence est si accablante et les effets des produits chimiques fabriqués sont si perturbateurs pour les enfants, que l’inaction n’est plus une option », a déclaré Daniele Mandrioli, co-auteur de l’étude et directeur du Centre de recherche sur le cancer Cesare Maltoni à l’Institut Ramazzini en Italie.

Des données alarmantes

Les données auxquelles les chercheurs font référence, couvrant les 50 à 75 dernières années, sont alarmantes. Les taux de cancer chez les enfants ont augmenté de 35%, un enfant sur 36 est maintenant diagnostiqué autiste et le nombre d’enfants asthmatiques a triplé, tandis que l’obésité a quadruplé.

L’urgence d’une action globale

Pour contrer cette situation, une action globale est nécessaire. Les chercheurs insistent sur l’importance de tester les produits chimiques avant leur mise sur le marché et de surveiller activement les effets à long terme de leurs produits une fois qu’ils sont commercialisés. « Chaque produit chimique devrait être testé avant d’être mis sur le marché », a déclaré Philip Landrigan, auteur principal de l’étude.