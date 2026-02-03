L’Asie en état d’alerte après des décès liés au virus Nipah en Inde

L’Asie renforce ses mesures de vigilance après la récente flambée du virus Nipah, signalée en Inde où plusieurs décès ont été enregistrés. Les autorités sanitaires multiplient les précautions pour contenir la propagation de cette maladie rare mais mortelle.

Tl;dr Le virus Nipah inquiète l’Asie, mortalité élevée.

Aucune prévention ni traitement disponible à ce jour.

Risque faible hors zones touchées actuellement.

Un virus sous haute surveillance en Asie

Les autorités sanitaires de plusieurs pays d’Asie, tels que la Thaïlande, la Malaisie ou encore Singapour, ont récemment renforcé leurs contrôles face à l’émergence du virus Nipah. Cette alerte fait suite à la mort d’au moins deux personnes dans l’État indien du Bengale-Occidental, suscitant de vives inquiétudes au regard d’un taux de létalité qui peut atteindre jusqu’à 75 %. Même si les cas restent limités, la vigilance s’impose dans la région.

Origines et modes de transmission

Appartenant à la famille des henipavirus, au même titre que le Hendra, le virus Nipah est un agent pathogène zoonotique : il passe de l’animal à l’humain. Repéré pour la première fois en 1998 en Malaisie, ce virus circule essentiellement par trois voies :

Contact avec les fluides corporels (salive, urine, excréments) d’une chauve-souris infectée ou d’autres animaux comme les porcs ;

Ingestion d’aliments contaminés, notamment le jus ou la sève de palmier-dattier souillés par des chauves-souris ;

Transmission interhumaine via des contacts rapprochés, principalement lors des soins prodigués aux malades.

Cette dernière forme reste cependant beaucoup moins fréquente que les autres.

Symptômes et gravité de l’infection

L’incubation du Nipah varie de quatre jours à trois semaines. La maladie se manifeste brutalement et peut provoquer des symptômes graves : fièvre élevée, difficultés respiratoires, convulsions ou encore pertes de connaissance. Ce qui inquiète particulièrement les experts, c’est le risque élevé d’encéphalite, soit une inflammation cérébrale pouvant entraîner la mort chez près d’un patient sévère sur deux. Fait marquant : certains survivants voient réapparaître des troubles neurologiques parfois plus d’une décennie après l’infection initiale.

Aucun vaccin ni traitement pour l’instant

À ce stade, aucun vaccin n’existe contre le virus Nipah et aucune solution thérapeutique n’a été approuvée. Une piste prometteuse est toutefois en développement en Australie avec le traitement expérimental m102.4, dont les premiers essais cliniques démontrent une bonne tolérance, mais nécessitent encore plusieurs étapes avant une éventuelle mise sur le marché. En attendant, les mesures préventives reposent essentiellement sur la surveillance épidémiologique et la limitation des contacts avec des sources potentielles d’infection.

Même si la situation appelle à rester prudent – surtout dans les zones concernées – il n’existe pas aujourd’hui de risque majeur pour le grand public international. Les regards restent tournés vers l’évolution de cette épidémie atypique dont l’impact global demeure pour l’heure contenu.