Le café réduit le risque de démence, mais à une condition

Une étude révèle que la consommation de café pourrait réduire le risque de démence, mais attention, il y a tout de même une mise en garde à prendre en compte.

Tl;dr La consommation régulière de café non sucré et caféiné peut réduire le risque de démence chez les personnes âgées.

Cette association n’est pas observée pour le café sucré ou artificiellement sucré.

Les chercheurs suggèrent que la caféine pourrait protéger le cerveau contre la démence.

Le café, un bouclier contre la démence ?

Une nouvelle étude révèle que les personnes âgées qui consomment régulièrement du café ont un risque moindre de développer une démence. Cependant, il y a un élément crucial à prendre en compte : cette association n’est valable que pour le café non sucré et contenant de la caféine.

Une étude sur 204 847 individus

Les chercheurs chinois ont examiné les dossiers de santé de 204 847 personnes au Royaume-Uni, âgées de 40 à 69 ans. Ils ont constaté que la consommation accrue de café caféiné, en particulier de la variété non sucrée, était liée à des risques réduits de maladie d’Alzheimer et de démences connexes, ainsi que de maladie de Parkinson. « Aucune association de ce genre n’a été observée pour le café sucré ou artificiellement sucré », soulignent-ils dans leur publication.

Le rôle de la caféine

Les personnes consommant plus de trois tasses de café par jour étaient celles où la signification statistique était la plus grande. Les buveurs de café, quelle que soit la quantité consommée, avaient 34% moins de risque de développer une maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, 37% moins de risque de développer une maladie de Parkinson et 47% moins de risque de mourir d’une maladie neurodégénérative pendant l’étude. Cependant, pour que ces associations soient valides, le café devait être non sucré et caféiné. Les chercheurs pensent que certaines propriétés de la caféine pourraient protéger le cerveau contre la démence, tandis que le sucre et les édulcorants artificiels pourraient interférer avec ces bienfaits.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des résultats à approfondir

Ces résultats ne sont pas suffisamment détaillés pour montrer une relation causale directe entre la consommation de café et la diminution du risque de démence. D’autres facteurs pourraient également être en jeu, étant donné la complexité du cerveau et des maladies neurodégénératives. Des études antérieures ont cependant déjà suggéré que le café pourrait prévenir l’aggravation de la démence et potentiellement prolonger notre espérance de vie.