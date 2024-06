Le café, un allié contre les effets de la sédentarité ?

Dans cette étude, on a découvert que les grands consommateurs de café présentaient une mortalité globalement réduite. En outre, les maladies cardiovasculaires étaient moins fréquentes, indépendamment de la consommation de café. Ce phénomène suscite la question : que révèle réellement l'interaction entre le café et notre santé ?

Tl;dr 95% de la population française est en sédentarité.

Les chercheurs chinois pensent que le café peut combattre la sédentarité.

La consommation de café annule les effets négatifs de la sédentarité.

D’autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Le café, un allié contre la sédentarité

La sédentarité, caractérisée par une faible dépense énergétique en position assise ou allongée, est un problème majeur affectant actuellement environ 95% de la population française, d’après le Ministère de la Santé.

C’est dans ce contexte que des chercheurs chinois ont mené une enquête, dont les résultats ont été publiés le 17 avril 2024 dans BMC Public Health.

Une révolution alimentaire potentielle

Selon leurs découvertes, “les non-buveurs de café qui restaient assis six heures ou plus par jour étaient 1,58 fois plus susceptibles de mourir de toutes causes confondues que les buveurs de café”.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

De plus, non seulement la consommation de café aurait un effet bénéfique sur la prévention du diabète, l’arythmie, la stimulation des fonctions cognitives et la préservation de nos vaisseaux sanguins, mais elle permettrait aussi de lutter contre les effets néfastes de la sédentarité.

Réduction des méfaits de la sédentarité à travers le café

En analysant les modes de vie de plus de 10 000 personnes aux États-Unis, les scientifiques ont noté que “la consommation de café annule essentiellement l’association entre les modes de vie sédentaires, les décès dus aux maladies cardiovasculaires et la mortalité toutes causes confondues”.

Par ailleurs, le nombre de tasses de café consommées n’influe pas sur le bénéfice : tous les buveurs de café bénéficient d’une réduction des risques.

Le besoin de recherches supplémentaires

Malgré ces résultats encourageants, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer davantage les effets de ce composé miracle.

Notamment, son effet sur les biomarqueurs liés à l’inflammation doit être davantage analysé. Ainsi, si ces conclusions sont confirmées, le café pourrait devenir un allié de taille dans notre combat contre la sédentarité.