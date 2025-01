Le chocolat chaud à base de bouillon d’os fait sensation : voici ce que nous savons

Est-ce que vous devriez céder à la tendance du chocolat chaud enrichi de bouillon d'os qui fait le buzz sur internet ? Voici ce que nous avons découvert à ce sujet.

Tl;dr La tendance du chocolat chaud au bouillon d’os émerge sur TikTok.

Le bouillon d’os offre une alternative plus nutritive au chocolat chaud traditionnel.

Il existe des inconvénients potentiels à la consommation de bouillon d’os, dont une teneur élevée en sodium et en métaux lourds.

Le chocolat chaud repensé : une tendance TikTok

C’est l’hiver, la saison où l’on aime se réchauffer près du feu avec une tasse de chocolat chaud. Si cette boisson est appréciée de tous, une nouvelle tendance émerge sur TikTok : le chocolat chaud au bouillon d’os. Oui, vous avez bien lu. Des créateurs remplacent l’eau ou le lait par du bouillon d’os, une base plus inhabituelle.

Un substitut nutritif

Les influenceurs bien-être sur Instagram vantent cette approche novatrice, la présentant comme une alternative plus riche en nutriments au chocolat chaud traditionnel. En effet, le bouillon d’os est riche en protéines, ce qui en fait une option plus nutritive. Et pour ceux qui craignent un goût étrange, rassurez-vous, « ce n’est pas aussi bizarre que ça en a l’air ».

Préparation du chocolat chaud au bouillon d’os

Pour préparer ce chocolat chaud hors du commun, vous aurez besoin de bouillon de poulet non aromatisé, de lait entier ou de crème à fouetter et de lait, de sirop d’érable, de poudre de cacao, de vanille, de sel de mer et éventuellement de collagène. Alors que les experts en nutrition rappellent qu’il n’y a rien de mal à se faire plaisir avec des friandises saisonnières, boire du bouillon d’os pourrait vous aider à atteindre vos objectifs nutritionnels cet hiver.

Qu’est-ce que le bouillon d’os ?

Le bouillon d’os est un liquide obtenu par ébullition d’os et de tissus conjonctifs d’animaux. Il est riche en collagène et peut soutenir les articulations et le système digestif, aider à la gestion du poids et présenter d’autres avantages. Cependant, il est important de noter qu’il y a des inconvénients potentiels à la consommation de bouillon d’os, comme une teneur élevée en sodium et en métaux lourds, des problèmes digestifs et des réactions allergiques.

Des inconvénients à considérer

Le bouillon d’os peut être riche en sodium, ce qui peut être préjudiciable pour ceux qui ont une pression artérielle élevée, une maladie cardiaque ou rénale. De plus, des métaux lourds tels que le plomb peuvent s’infiltrer dans le bouillon d’os pendant la cuisson. Il peut également causer des troubles digestifs et des réactions allergiques. Il est donc essentiel de consommer cette boisson avec prudence et de rester informé des dernières nouvelles en matière de nutrition.