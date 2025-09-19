Des compléments au chocolat pour freiner le vieillissement et réduire les risques cardiaques mortels

Des compléments à base de chocolat pourraient jouer un rôle dans la prévention du vieillissement et réduire les risques de mortalité liés aux maladies cardiovasculaires, selon des recherches récentes qui mettent en lumière les bienfaits potentiels de certains composés présents dans le cacao.

Tl;dr Les flavanols du chocolat pourraient protéger le cœur.

Des suppléments de cacao réduisent le risque cardiovasculaire.

Le chocolat pourrait freiner le vieillissement cellulaire.

Un intérêt renouvelé pour les vertus du chocolat

C’est une réalité qui n’a jamais cessé de faire rêver : et si l’on prescrivait, demain, du chocolat pour préserver la santé ? Ces dernières années, des recherches menées par des institutions telles que le Brigham and Women’s Hospital ou le Medical College of Georgia à Augusta University ravivent cet espoir, en dévoilant les effets protecteurs de certains composants du cacao, notamment les fameux flavanols. Présents dans le chocolat noir, ces antioxydants semblent jouer un rôle clé dans la prévention des maladies cardiovasculaires et pourraient même ralentir certains mécanismes liés au vieillissement.

Des résultats prometteurs sur la santé cardiovasculaire

D’après une étude parue dans l’European Journal of Preventive Cardiology, consommer du chocolat au moins une fois par semaine réduirait de 8 % le risque de développer une maladie coronarienne. Mais la nouveauté réside surtout dans l’intérêt porté aux suppléments concentrés en flavanols de cacao. Selon un essai randomisé d’envergure conduit aux États-Unis, leur prise régulière serait associée à une baisse significative — jusqu’à 27 % — de la mortalité cardiovasculaire secondaire. Les chercheurs notent cependant que « Cela ne signifie pas qu’il faille se ruer sur la tablette entière : les suppléments permettent d’obtenir des doses efficaces sans surcharge calorique ou sucrée ».

Lutter contre le vieillissement et l’inflammation

Plusieurs équipes scientifiques s’accordent à dire que l’action des flavanols va au-delà du seul système cardiovasculaire. Les inflammations chroniques, moteurs du vieillissement accéléré (parfois nommé « inflammaging »), pourraient être freinées par ces composés présents également dans d’autres aliments végétaux comme le thé ou les baies. S’appuyant sur différentes études récentes, les experts avancent plusieurs bénéfices potentiels :

Diminution du risque d’accidents vasculaires majeurs et de cancer.

Soutien des fonctions cognitives chez les personnes âgées.

Amélioration des défenses immunitaires face à certaines infections virales.

Néanmoins, il subsiste encore une incertitude sur la quantité optimale à consommer et sur la meilleure forme — chocolat noir riche en cacao ou supplémentation isolée.

Pistes et limites pour l’avenir

Si la perspective est séduisante, tout n’est pas si simple : « Aujourd’hui encore, peu de tablettes offrent réellement assez de flavanols actifs pour garantir un effet préventif documenté », soulignent les spécialistes. La majorité des produits industriels perdent une grande partie de ces antioxydants lors du traitement. À ce stade, il semble que seule la supplémentation apporte un bénéfice tangible sans les inconvénients associés au sucre ou au gras. Une chose est sûre : le débat scientifique autour du « chocolat santé » ne fait que commencer… et pourrait bien faire fondre nos certitudes !