Le congé paternité réduit le risque de dépression postnatale chez les pères

L'Inserm publie une étude selon laquelle les effets du congé de paternité sur la santé mentale des pères sont positifs.

On estime que la dépression post-partum concerne 1 femme sur 6 dans l’année suivant la naissance de son enfant.

Qu’en est-il des pères ? L’Inserm part du principe que “10 % des pères sont susceptibles de la développer au cours de l’année suivant la naissance de leur enfant”. Et a publié le 4 janvier une étude soulignant les effets bénéfiques du congé de paternité sur la santé mentale des pères.

L’effet de 2 semaines de congé paternité

Les chercheurs de l’Inserm et de Sorbonne Université à l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique sont partis des données d’une vaste étude de cohorte, laquelle compte plus de 13 000 mères et près de 11 000 pères français dont les enfants sont nés en 2011. À cette époque, le congé paternité n’était pas supérieur à deux semaines.

Les pères devaient répondre à un questionnaire deux mois après l’accouchement. Il s’avère que 19 % d’entre eux avaient indiqué ne pas avoir pris et ne pas avoir l’intention de prendre leur congé paternité ; et que 17 % envisageaient de le faire, quand 64% l’avaient déjà pris.

Pères et post-partum : quels résultats ?

Résultats les plus importants ? 4,5 % des pères ayant pris un congé paternité et 4,8 % de ceux ayant l’intention de l’utiliser présentaient une dépression post-partum contre 5,7 % de ceux ne l’ayant pas utilisé.

Katharine Barry, doctorante Inserm à Sorbonne Université et autrice principale de cette étude, résume :

Outre les avantages que le congé paternité peut conférer en matière de dynamique familiale et de développement des enfants, il pourrait donc également avoir des effets positifs en matière de santé mentale des pères.

Quel impact sur les femmes ?

Seulement, chez les femmes, 1 mère sur 6 (16,1 %) dont le partenaire avait utilisé le congé paternité présentait une dépression post-partum contre 15,1 % de celles dont le partenaire avait l’intention d’utiliser le congé paternité, et enfin 15,3 % de celles dont le partenaire n’avait pas pris de congé paternité.

Quelle en serait la raison ? La spécialiste estime que “L’association négative observée chez les mères pourrait suggérer qu’une durée de deux semaines de congé paternité n’est a contrario pas suffisante pour prévenir la dépression post-partum des mères”.

Désormais, il conviendrait d’analyser les effets de l’allongement de la durée du congé paternité à 25 jours, en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Quoi qu’il en soit, “ces travaux (…) appuient l’importance des politiques familiales ciblées sur les pères et questionnent les modalités d’un congé paternité bénéfique à la santé mentale des deux membres du couple”.