Le Covid-19 pourrait réduire le QI

D'après une recherche publiée dans «The New England Journal of Medicine» le 29 février, le Covid-19 pourrait engendrer des troubles cognitifs, même en cas de symptômes légers. Pourrait-on alors parler de séquelles neurologiques de la Covid-19 ?

Tl;dr Une étude suggère que le Covid-19 pourrait entraîner un déficit cognitif.

Les individus avec des symptômes persistants ou hospitalisés pourraient subir des déficits plus importants.

Une infection répétée pourrait entraîner une perte supplémentaire de QI.

Les personnes vaccinées pourraient bénéficier d’un léger avantage cognitif.

Le Covid-19, une menace pour la cognition ?

Le Covid-19, aux conséquences multiples, pourrait également affecter les capacités cognitives, comme le suggère une étude récente parue dans “The New England Journal of Medicine” le 29 février. Les chercheurs ont examiné plus de 112 000 volontaires britanniques pour arriver à cette conclusion troublante.

Des déficits cognitifs observés chez les malades

Les participants à l’étude, ayant contracté le virus, ont été soumis à divers exercices évaluant leur mémoire immédiate, leur raisonnement analogique verbal ou encore leur capacité de manipulation mentale. Les résultats préliminaires indiquent que ceux-ci présentaient de légers déficits cognitifs par rapport à ceux non infectés. Plus alarmant encore, les patients atteints de symptômes persistants non résolus ou ayant nécessité une hospitalisation auraient présenté des déficits plus importants.

Impact du Covid-19 sur le QI

Les malades ayant eu des symptômes légers pourraient perdre jusqu’à 3 points de QI, tandis que ceux avec des symptômes persistants pourraient en perdre 6, voire 9 pour les personnes hospitalisées. Cependant, les chercheurs ont tenu à nuancer leurs propos, associant ces déficits à de nombreux autres symptômes signalés par les personnes atteintes de Covid long.

Effets de la vaccination et des réinfections

Par ailleurs, l’étude souligne qu’une réinfection pourrait entraîner une perte supplémentaire de QI de près de 2 points. En revanche, les personnes ayant reçu au moins deux doses de vaccin auraient un léger avantage cognitif.

Des études précédentes, notamment de la Harvard Medical School, avaient déjà évoqué l’effet de “brouillard cérébral”, décrivant une pensée “lente, floue et peu précise”.