Le fromage, un remède insolite contre les ronflements

Il peut être surprenant de découvrir que la consommation de fromage peut être une méthode efficace pour lutter contre les ronflements.

Tl;dr Le fromage peut aider à réduire le ronflement, selon une étude.

La consommation excessive de fromage peut entraîner une prise de poids et des problèmes de santé.

L’apnée du sommeil est liée à l’obésité et peut augmenter le risque de maladie cardiaque.

Le fromage, un allié contre le ronflement

Amateurs de fromage, réjouissez-vous ! Votre gourmandise pourrait bien s’avérer bénéfique pour votre sommeil. En effet, une récente étude scientifique a démontré que la consommation régulière de fromage pourrait réduire le ronflement, souvent associé à l’apnée du sommeil.

Les bienfaits du fromage

Riches en protéines, calcium, vitamine B12 et bonnes graisses, les fromages sont des aliments nutritifs. Une étude publiée dans la revue Advances in Nutrition suggère même que leur consommation pourrait diminuer le risque de mortalité toutes causes confondues, ainsi que les risques de maladies cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux.

Cependant, le fromage est également riche en calories et en sodium. Une consommation excessive peut mener à une prise de poids, une élévation du cholestérol et des problèmes digestifs chez les personnes intolérantes au lactose. Il est donc essentiel de le consommer avec modération.

L’étude sur le lien entre le fromage et l’apnée du sommeil

Une étude publiée dans la revue Sleep Medicine, impliquant 400 000 britanniques, a permis d’établir un lien entre la consommation de fromage et la réduction du risque d’apnée du sommeil. Les chercheurs ont constaté une diminution de 28% du risque de développer ce trouble du sommeil chez les individus ayant une consommation élevée de fromage.

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ?

L’apnée du sommeil est un trouble qui se caractérise par des arrêts respiratoires durant le sommeil. Les symptômes incluent un ronflement fort, une sensation de fatigue même après une nuit complète de sommeil, des maux de tête au réveil et une somnolence excessive durant la journée. L’apnée du sommeil est souvent liée à l’obésité et peut augmenter le risque de maladies cardiaques.

La consommation de fromage, un remède au ronflement?

Il est à noter que tous les ronfleurs ne souffrent pas d’apnée du sommeil. Cependant, selon des chercheurs, plus le ronflement est fort, plus la probabilité de souffrir de ce trouble est grande.

Historiquement, il était conseillé aux ronfleurs d’éviter les produits laitiers, dont le fromage, avant le coucher. Cependant, une nouvelle étude suggère que le fromage pourrait augmenter les niveaux de testostérone et diminuer la pression artérielle, atténuant ainsi le ronflement.