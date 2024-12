Le Roi Charles adopte une alimentation radicalement différente pour accélérer sa guérison du cancer

Le roi Charles fait un changement majeur dans son régime alimentaire pour accélérer sa guérison après un combat contre le cancer.

Tl;dr Le roi Charles est invité à éliminer la viande rouge de son régime alimentaire suite à son traitement contre le cancer.

La consommation de viande rouge est associée à un risque accru de certains cancers.

Le roi Charles a été diagnostiqué avec un cancer en janvier de cette année.

Le roi Charles : un changement de régime alimentaire pour une meilleure santé

Après un diagnostic de cancer en janvier dernier, le roi Charles s’est vu conseiller une modification substantielle de son régime alimentaire en vue d’accélérer sa récupération. L’objectif principal est de supprimer la viande rouge, une recommandation qui s’inscrit dans le cadre de l’adoption de pratiques de vie plus saines adoptées par le souverain suite à son traitement.

Élimination de la viande rouge : une décision bénéfique

Selon la correspondante royale de la BBC, Jennie Bond, cette mesure n’entrainerait pas de grand bouleversement pour le roi Charles. « Je ne pense pas que ce soit un grand sacrifice pour Charles d’arrêter de manger de la viande rouge », a-t-elle confié à la plateforme média OK! Le roi Charles a toujours été très conscient de son alimentation, évitant déjà la viande et le poisson deux jours par semaine, et réduisant progressivement sa consommation de produits laitiers. Il est à noter que ce régime est motivé non seulement par des raisons environnementales, mais aussi par une nécessité médicale.

La viande rouge et le cancer

Plusieurs études ont établi un lien entre la consommation de viande rouge, en particulier les variétés transformées telles que les saucisses et le bacon, et le risque accru de certains types de cancer, notamment le cancer colorectal. Les coupables seraient le fer hémique, qui produit lors de la digestion des sous-produits cancérogènes, et les nitrites présents dans les viandes transformées qui forment des nitrosamines nocives. De plus, les méthodes de cuisson à haute température, comme le gril ou la friture, peuvent également produire des substances cancérogènes, y compris des amines hétérocycliques (AHC) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Il est donc recommandé de modérer la consommation de viande rouge, malgré ses apports en protéines et en nutriments essentiels. Privilegiez les coupes plus maigres et augmentez vos apports en protéines d’origine végétale pour minimiser les risques de cancer.

Une lutte courageuse contre le cancer

Le roi Charles a mené un combat acharné contre le cancer, une maladie confirmée publiquement par le palais de Buckingham plus tôt cette année. Bien que le type de cancer n’ait pas été divulgué, il aurait été découvert lors d’une procédure de routine pour des problèmes de prostate. Le roi Charles a subi divers traitements contre le cancer – chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie – pour combattre cette maladie potentiellement mortelle.