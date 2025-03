Le sang des supercentenaires révèle des différences cruciales

Une étude suggère que le sang des personnes ayant une longévité exceptionnelle révèle des différences cruciales qui pourraient être la clé de leur longévité extraordinaire.

Tl;dr Les centenaires, autrefois rares, sont devenus courants, leur nombre doublant environ tous les dix ans depuis les années 1970.

Une récente étude a révélé des biomarqueurs communs chez les personnes vivant plus de 90 ans, notamment les niveaux de cholestérol et de glucose.

La recherche a inclus des données de 44 000 Suédois, dont 2,7% ont vécu jusqu’à 100 ans.

Une longévité en hausse

Les centenaires, autrefois considérés comme une rareté, constituent désormais un phénomène courant. En effet, ils représentent le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au niveau mondial, leur nombre doublant à peu près tous les dix ans depuis les années 1970.

Une nouvelle étude sur la longévité

La question de savoir combien de temps les humains peuvent vivre, et quels facteurs déterminent une vie longue et saine, est une préoccupation ancienne. Aujourd’hui, une étude récente publiée dans GeroScience a dévoilé certains biomarqueurs communs chez les personnes qui vivent au-delà de 90 ans, y compris les niveaux de cholestérol et de glucose.

Les nonagénaires et les centenaires ont longtemps suscité un intérêt intense de la part des scientifiques, car ils pourraient nous aider à comprendre comment vivre plus longtemps, et peut-être aussi comment vieillir en meilleure santé.

Un échantillon de taille

Cette recherche a inclus des données sur 44 000 Suédois qui ont subi des évaluations de santé entre 64 et 99 ans. Ces participants ont ensuite été suivis jusqu’à 35 ans grâce aux registres suédois. Sur ces personnes, 1 224, soit 2,7 %, ont vécu jusqu’à 100 ans. La grande majorité (85 %) des centenaires étaient des femmes.

Des biomarqueurs révélateurs

Nous avons trouvé que ceux qui ont atteint leur centième anniversaire avaient tendance à avoir des niveaux plus faibles de glucose, de créatinine et d’acide urique à partir de la soixantaine. Même si les différences découvertes étaient globalement plutôt petites, elles suggèrent un lien potentiel entre la santé métabolique, la nutrition et une longévité exceptionnelle.

La chance joue probablement un rôle à un moment donné pour atteindre un âge exceptionnel. Cependant, le fait que des différences dans les biomarqueurs puissent être observées longtemps avant la mort suggère que les gènes et le mode de vie peuvent également jouer un rôle.

Il serait donc judicieux de surveiller vos valeurs rénales et hépatiques, ainsi que votre glucose et votre acide urique en vieillissant.