Une étude révèle dix marqueurs sanguins discrets associés à un vieillissement accéléré

Selon une récente étude scientifique, dix indicateurs présents dans le sang pourraient révéler un vieillissement accéléré de l’organisme. Ces marqueurs sanguins offrent de nouvelles pistes pour détecter et comprendre le rythme auquel notre corps vieillit.

Tl;dr 10 nouveaux biomarqueurs sanguins mesurent l’ âge biologique .

. Méthode fiable testée sur plus de 3 300 personnes.

Outil prometteur pour anticiper les maladies liées au vieillissement.

L’âge biologique, une clé pour comprendre notre santé réelle

Si chacun connaît la date de son anniversaire, il est parfois moins aisé d’évaluer la vitesse à laquelle son organisme vieillit vraiment. Car l’âge biologique, reflet du véritable état de nos cellules et tissus, ne coïncide pas toujours avec notre âge chronologique. C’est précisément cette dissociation que des chercheurs de l’Université de Konstanz, en Allemagne, ont choisi d’explorer en profondeur.

Dix marqueurs pour percer le mystère du vieillissement

Sous la houlette des biologistes Maria Moreno-Villanueva et Alexander Bürkle, l’équipe scientifique s’est attaquée à un défi : identifier les paramètres sanguins capables de révéler ce vieillissement invisible. Leur méthode ? Passer au crible pas moins de 362 biomarqueurs issus des analyses sanguines de plus de 3 300 volontaires âgés de 35 à 74 ans. Grâce à des techniques poussées d’apprentissage automatique et de modélisation statistique, ils ont pu isoler les dix indicateurs les plus fiables — distincts selon le sexe — permettant d’établir un « score bioâge » pertinent.

Il est apparu que certains biomarqueurs agissent comme de véritables moteurs (« drivers ») du vieillissement biologique, tandis que d’autres ne sont que spectateurs (« bystanders »). Une distinction précieuse pour affiner le diagnostic et mieux orienter la prévention.

Des tests validés sur des groupes spécifiques

Pour éprouver la solidité de ces nouveaux outils, les chercheurs ont appliqué leur test à divers groupes bien identifiés : personnes atteintes de trisomie 21 (ou syndrome de Down), fumeurs invétérés, femmes sous traitement hormonal… Résultat ? Le test détecte systématiquement les décalages attendus entre l’âge chronologique et l’âge biologique. Un gage supplémentaire quant à la validité scientifique du dispositif. Comme le rappelle Bürkle : « ces résultats sont cohérents avec ce qu’on sait aujourd’hui des effets du tabac ou des traitements hormonaux sur le vieillissement ».

Vers une médecine prédictive personnalisée ?

En pratique, disposer d’un tel score permettrait non seulement d’anticiper l’apparition de maladies liées à l’âge, mais aussi d’évaluer objectivement l’efficacité de nouveaux traitements censés ralentir le vieillissement. Selon Moreno-Villanueva, « chaque individu possède son propre rythme biologique » », certains affichant même un âge corporel bien inférieur à leur âge réel.

Face à une population mondiale qui ne cesse de vieillir, cette avancée s’annonce capitale pour garantir que vivre plus longtemps rime aussi avec vivre en meilleure santé.