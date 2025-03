Le sucre naturel est-il vraiment plus sain que le raffiné ?

Découvrez la vérité sur le sucre naturel : est-il vraiment plus sain que le sucre raffiné ? Nous avons la réponse à cette question cruciale pour votre santé et votre bien-être.

Tl;dr Les sucres naturels sont plus bénéfiques pour la santé que les sucres raffinés.

Les aliments comme les fruits et les légumes contiennent des sucres naturels.

Il est préférable de limiter sa consommation de tous les types de sucres ajoutés.

Comprendre les sucres : naturels contre raffinés

Le sucre est un glucide que notre corps convertit en glucose, principale source d’énergie. Il est naturellement présent dans certains aliments comme les produits laitiers et les fruits, et ajouté à d’autres, tels que les confiseries et la glace. Cependant, tous les sucres ne sont pas créés égaux.

Les bienfaits des sucres naturels

Les sucres naturels, comme ceux trouvés dans les fruits, les légumes et le lait, sont meilleurs pour notre santé que les sucres raffinés. Ces sucres naturels sont accompagnés d’autres nutriments qui aident à ralentir leur absorption dans la circulation sanguine. Les aliments non transformés tels que les fruits et les légumes contiennent des fibres qui ralentissent la digestion et provoquent une augmentation progressive de la glycémie après les repas.

En plus de ces sucres naturels, le miel et le sirop d’érable, bien que considérés comme des sucres ajoutés, contiennent également des nutriments absents dans les produits à base de sucre raffiné. Ils contiennent des antioxydants, dont des flavonoïdes et des acides phénoliques, qui protègent les cellules contre les dommages en neutralisant les substances nocives appelées radicaux libres.

Risques associés aux sucres raffinés

Les sucres raffinés, quant à eux, sont extraits de sources naturelles comme les betteraves, le maïs ou la canne à sucre. Ils subissent un processus de raffinage qui les prive de nutriments bénéfiques comme les vitamines et les minéraux. Les régimes riches en sucres ajoutés, qu’ils soient naturels ou raffinés, peuvent augmenter le risque de plusieurs maladies, dont le diabète de type 2, les maladies du foie, l’obésité et les maladies cardiaques.

Il est important de limiter sa consommation de toutes les sources de sucres ajoutés pour protéger sa santé. L’American Heart Association recommande de limiter les sucres ajoutés à 6% des calories par jour, soit entre 6 et 9 cuillères à café de sucre ajouté pour les femmes et les hommes respectivement. Pour cela, il est conseillé de réduire sa consommation d’aliments et de boissons sucrés, et de privilégier les aliments entiers, comme les fruits, les légumes, les céréales et le lait, qui contiennent du sucre accompagné d’autres nutriments, comme les fibres et les protéines, qui ralentissent la digestion du sucre et son absorption dans la circulation sanguine.

Il est donc préférable de limiter sa consommation de tous les types de sucres ajoutés, y compris les sucres naturels comme le sirop d’érable et le miel, et de se concentrer davantage sur les sources de sucre provenant d’aliments entiers, comme les fruits.