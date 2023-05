Le travail de nuit serait plus néfaste pour les hommes

Une étude récente induit que les hommes sont plus vulnérables aux perturbations de "l’horloge biologique" consécutives de ces horaires décalés.

On connait déjà quelques effets du travail de nuit sur la santé, notamment au niveau cardio-vasculaire et métabolique, avec l’augmentation des risques d’obésité.

Une nouvelle étude sur le sujet, menée par l’école de médecine Perelman de l’université de Pennsylvanie (USA) et publié dans la revue Science Translational Medicine, apporte un nouvel éclairage.

En étudiant des rongeurs et les données de santé de 90 000 travailleurs, les scientifiques ont pu observer que les mâles semblent plus vulnérables face aux perturbations de l’horloge biologique que les horaires décalés induisent. induites par ces horaires décalés. Ainsi, les souris mâles présentaient des effets négatifs relatifs à l’exposition à ces cycles jour-nuit inhabituels.

Les auteurs résument :

Les hommes qui travaillaient de nuit étaient plus susceptibles que ceux qui travaillaient à des heures normales d’avoir un syndrome métabolique – un ensemble de facteurs de risque de maladie cardiaque et de diabète qui comprend une pression artérielle élevée, du cholestérol et de la glycémie, ainsi qu’un excès de graisse.