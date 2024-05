Travail nocturne : un danger pour la santé lié au diabète et à l’obésité, avertissent les chercheurs

Les travaux décalés pourraient donc être un facteur de risque pour le diabète de type 2, l’obésité et le surpoids . Même si cette étude met en exergue les dangers potentiels du travail de nuit, davantage de recherches restent nécessaires pour déterminer si les altérations protéiques dûes au travail de nuit sont permanentes.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Afin de vérifier ces suppositions, une expérience a été conduite sur des volontaires, contraints de travailler en rotation pendant trois jours. Les chercheurs ont prélevé des échantillons de sang à intervalles réguliers durant cette épreuve. Le but était d’observer les variations des protéines des cellules immunitaires sanguines, qui normalement suivent un rythme biologique en adéquation avec l’horloge interne.

Des universitaires, collaborant avec le Laboratoire national du Nord-Ouest Pacifique et l’Université d’État de Washington, ont mis en lumière les impacts considérables du travail décalé sur l’organisme. Le Professeur Hans Van Dongen, principal auteur de l’étude, souligne que la désynchronisation de notre horloge interne peut engendrer un stress persistant, nuisible pour notre santé à long terme.

Les employés aux horaires décalés, en perturbant leur rythme biologique et en accumulant un déficit de sommeil, Minent à la fois leur productivité au travail et leur bien-être physique. Quels pourraient être les moyens pour atténuer ces risques?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter