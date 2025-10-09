L’eau peut-elle soulager les maux de tête ? Ce qu’en dit la science

De nombreuses personnes se tournent vers l’eau pour soulager leurs maux de tête, mais que révèle réellement la recherche scientifique à ce sujet ? Retour sur ce que les études indiquent concernant le lien entre hydratation et douleur céphalique.

Tl;dr L’hydratation diminue fréquence et intensité des maux de tête.

L’eau aide surtout contre migraines et céphalées de déshydratation.

Consultez un médecin si la douleur persiste malgré l’eau.

L’eau, un remède sous-estimé contre les maux de tête

Pour beaucoup, la question posée par un proche — « As-tu bu de l’eau pour ton mal de tête ? » — semble presque trop simple pour être prise au sérieux. Pourtant, derrière cette recommandation banale se cache une réalité scientifique que de plus en plus d’études viennent confirmer : l’hydratation joue un rôle déterminant dans la prévention et le soulagement des céphalées.

En 2020, une étude publiée dans le Journal of Clinical Neuroscience a mis en évidence ce lien en suivant des femmes migraineuses. Celles qui augmentaient leur consommation quotidienne d’eau constataient non seulement une baisse du nombre d’épisodes douloureux, mais aussi une atténuation de leur intensité, et une réduction notable de la durée des crises.

Mécanismes biologiques et effets observés

Le mécanisme s’explique simplement : lors d’un manque d’apport hydrique, le tissu cérébral se rétracte légèrement, exerçant ainsi une tension sur les nerfs environnants. Ce phénomène provoque souvent ces fameuses douleurs sourdes ou lancinantes, qui empirent avec l’activité physique ou mentale. L’apport en eau permet alors de rétablir rapidement cet équilibre : la circulation sanguine s’améliore, le cerveau reprend sa forme normale et la pression exercée sur les terminaisons nerveuses diminue.

L’étude précitée suggère que maintenir une bonne hydratation peut agir à la fois comme mesure préventive et comme stratégie d’atténuation lors d’une crise. Pour autant, il ne s’agit pas là d’un remède universel ; certaines situations nécessitent bien plus qu’un simple verre d’eau.

Quels types de céphalées sont concernés ?

Sans surprise, les maux liés à la déshydratation réagissent très favorablement à l’ingestion rapide d’eau. Les migraines profitent également d’une hydratation régulière qui limite leur fréquence et leur gravité lorsqu’elle s’accompagne d’autres mesures hygiéno-diététiques. En revanche, pour les cas de céphalées liées à des troubles médicaux sous-jacents ou des algies vasculaires (comme les cluster headaches), l’efficacité reste limitée.

Voici quelques conseils pratiques pour intégrer l’hydratation dans votre routine :

Démarrez votre journée par un grand verre d’eau avant toute autre boisson.

Ayez toujours une bouteille à portée de main, notamment au travail ou lors d’activités physiques.

Pensez à agrémenter votre eau avec du citron ou du concombre pour varier les plaisirs.

Savoir quand consulter

Toutefois, si malgré ces efforts, les douleurs persistent ou deviennent inhabituelles par leur sévérité ou leur fréquence, il vaut mieux consulter rapidement un professionnel. Derrière un mal de tête tenace peuvent se cacher des pathologies nécessitant une prise en charge adaptée : troubles visuels, hypertension… L’hydratation reste donc un réflexe essentiel, mais non exclusif face aux céphalées.