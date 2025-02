Les effets de la carence en magnésium sur la santé cardiaque expliqués

L’effet de la carence en magnésium sur la coagulation sanguine est l’un des risques les moins connus. Le magnésium aide à maintenir une circulation sanguine saine et à éviter une coagulation excessive . Un niveau trop bas de magnésium peut augmenter le risque de formation de caillots sanguins, pouvant bloquer les artères qui alimentent notre cœur.

Comme tous les muscles, notre cœur a besoin de magnésium pour fonctionner efficacement. « En l’absence de magnésium adéquat, le tissu musculaire du cœur peut s’affaiblir », affirment les experts. Cela peut à terme conduire à une condition appelée cardiomyopathie, où le cœur devient moins efficace pour pomper le sang, vous laissant ainsi plus vulnérable à une insuffisance cardiaque.

Le magnésium a un effet détendant sur nos vaisseaux sanguins, favorisant une bonne circulation sanguine. Un manque de magnésium peut entraîner une constriction des vaisseaux sanguins , augmentant ainsi la pression artérielle . Cela peut à terme causer une tension excessive sur le cœur qui doit travailler plus fort qu’il ne le devrait.

