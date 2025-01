Les médicaments prolongeant la vie des chiens bénéficient également aux humains

Les médicaments prolongeant la durée de vie des chiens apportent également des bénéfices pour la santé humaine.

Tl;dr Des médicaments pour augmenter la longévité des chiens pourraient également aider les humains.

La start-up biotechnologique américaine Loyal prévoit de lancer une pilule pour prolonger la vie saine des chiens.

Le Dog Aging Project étudie un médicament qui pourrait améliorer la santé cardiaque et cognitive des chiens.

Des chiens, l’homme et la quête de la longévité

Nos amis les chiens, considérés depuis toujours comme les meilleurs amis de l’homme, pourraient désormais nous aider à vivre plus longtemps. En effet, les avancées récentes en science suggèrent que des médicaments conçus pour augmenter la longévité de nos fidèles compagnons pourraient aussi contribuer à prolonger la vie humaine.

La pilule de la longévité

Loyal, une start-up biotechnologique basée aux États-Unis, prévoit de lancer une pilule, agréablement aromatisée au bœuf, appelée LOY-002. Le but de cette pilule est de prolonger d’au moins un an la vie saine des chiens. Ce projet a attiré l’attention des investisseurs, qui ont financé l’entreprise à hauteur de 125 millions de dollars.

Céline Halioua, fondatrice et directrice générale de Loyal, estime que cette recherche bénéficiera également aux humains. Selon elle, l’étude du déclin lié à l’âge chez les chiens peut apporter un éclairage précieux sur le vieillissement humain. En effet, nos chiens partagent nos environnements et rencontrent des défis de santé similaires aux nôtres, contrairement aux souris de laboratoire.

Le projet « Dog Aging »

Parallèlement, le Dog Aging Project explore les effets de la rapamycine, un médicament peu coûteux et facile à produire, initialement utilisé comme immunosuppresseur. Il a été démontré qu’il prolongeait la durée de vie des souris. « Si cela s’avère efficace chez les chiens, cela pourrait représenter un tournant pour la recherche sur la longévité humaine », affirme Daniel Promislow, biogérontologue à l’Université de Washington et co-directeur du projet.

Une avancée prometteuse

Ces recherches pourraient donc aboutir à un avenir où votre chien vous aiderait à vivre plus longtemps. Comme votre compagnon à fourrure vous comble de bonheur, il pourrait aussi vous aider à ralentir les signes du vieillissement. Ainsi, nos amis canins pourraient non seulement illuminer nos vies de joie, mais aussi nous guider vers une vie plus longue et plus saine.