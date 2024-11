Un médicament courant contre l’hypertension prolonge la vie et ralentit le vieillissement chez les animaux

Un médicament couramment utilisé pour l'hypertension prolonge la durée de vie et ralentit le vieillissement chez les animaux.

Tl;dr Le médicament contre l’hypertension, le rilmenidine, ralentit le vieillissement chez les vers.

Ce médicament imite les effets de la restriction calorique sur le plan cellulaire.

Le rilmenidine pourrait avoir d’autres applications cliniques.

Le rilmenidine, une nouvelle perspective dans le ralentissement du vieillissement

L’hypertension, un problème de santé répandu, est généralement traitée à l’aide d’un médicament appelé le rilmenidine. Cependant, de récentes études ont démontré que ce médicament aurait des effets inattendus : il pourrait ralentir le vieillissement chez les vers, ce qui pourrait potentiellement être transposé à l’homme.

Les effets de la restriction calorique

Des recherches antérieures ont démontré que le rilmenidine avait la capacité de reproduire les effets de la restriction calorique au niveau cellulaire. En d’autres termes, il imite les effets d’un régime alimentaire pauvre en calories tout en conservant une nutrition adéquate au sein de l’organisme. Ce phénomène a déjà été observé chez plusieurs espèces animales, et a montré une extension de leur espérance de vie.

Le rilmenidine et le vieillissement

Lors d’une étude publiée en 2023, des vers Caenorhabditis elegans, jeunes et vieux, ont été traités avec le rilmenidine. Les résultats ont été positifs : ces vers ont vécu plus longtemps et ont montré de meilleurs indicateurs de santé, similaires à ceux observés lors d’une restriction calorique. « Pour la première fois, nous avons pu démontrer chez les animaux que le rilmenidine peut augmenter la durée de vie », a déclaré João Pedro Magalhães, biogérontologue moléculaire de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni.

Les effets secondaires du rilmenidine

Le rilmenidine est un candidat prometteur en tant que médicament anti-âge, en raison de sa capacité à être pris par voie orale, de sa prescription courante et de ses effets secondaires rares et relativement doux, tels que les palpitations, l’insomnie et la somnolence dans quelques cas.