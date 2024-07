Les nitazènes, ces opioïdes « extrêmement dangereux » désormais interdits

La décision d’interdire les nitazènes est une mesure salutaire pour protéger la population. Cependant, elle soulève des questions sur notre capacité à anticiper l’émergence de nouvelles drogues synthétiques. Il est essentiel de renforcer notre vigilance et d’investir dans la recherche et l’éducation pour prévenir ces nouvelles menaces.

L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a alerté sur l’augmentation des morts par overdose dans les pays à hauts revenus à cause des nitazènes. En France, deux décès ont déjà été enregistrés .

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

« Ils peuvent provoquer des overdoses », a prévenu l’ANSM. Ces overdoses peuvent survenir brutalement, peu après la prise du produit, et mettre en jeu le pronostic vital. Les signes d’une prise excessive d’opioïdes peuvent se manifester plusieurs heures après, par des difficultés à respirer normalement, des nausées, une pupille rétrécie, des troubles de la conscience et une somnolence pouvant aller jusqu’au coma, voire au décès.

Présentés sous forme de poudre, de comprimé ou de liquide, les nitazènes sont des substances principalement utilisées pour soulager la douleur , tout comme la morphine et le fentanyl. Cependant, le danger réside dans leur puissance, qui est 500 fois supérieure à celle de la morphine .

Le mardi 9 juillet marque un tournant dans la lutte contre les opioïdes de synthèse en France. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a déclaré l’interdiction de la production, de la vente et de l’usage des nitazènes , catégorisés comme des opioïdes particulièrement dangereux.

Dès le mardi 9 juillet, les nitazènes, des opioïdes de synthèse, seront bannis en France à cause de leur dangerosité, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Quelles alternatives seront proposées pour pallier cette interdiction ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter