Les répercussions surprenantes de sauter le déjeuner sur votre santé

Pour des raisons de temps ou pour perdre du poids, plusieurs personnes décident de ne pas déjeuner. Toutefois, les experts insistent sur le fait que c'est une mauvaise habitude. Pourquoi est-ce si important de ne pas sauter le déjeuner ?

Tl;dr Sauter le repas du midi peut favoriser une prise de poids.

Se priver de déjeuner risque d’entraîner une fatigue inhabituelle.

Le manque de repas peut dérégler notre horloge interne.

Les repas réguliers contribuent à une meilleure santé et énergie.

Il est courant de voir des individus sauter le repas du midi, que ce soit en raison d’un emploi du temps chargé ou dans l’espoir de perdre du poids. Cependant, les experts en nutrition sont unanimes : cette pratique est loin d’être bénéfique.

Une prise de poids inattendue

Selon le Dr Laurence Plumey, fondatrice d’EPM Nutrition, sauter un repas peut avoir l’effet inverse de l’objectif recherché. “Quand nous sautons un repas, nous luttons contre la faim et c’est reculer pour mieux sauter”, explique-t-elle. En effet, cette privation conduit souvent à grignoter dans l’après-midi, particulièrement des sucreries, et à avoir une faim accrue lors du repas suivant, ce qui peut entraîner une prise de poids.

Une baisse de productivité

Le déjeuner est essentiel pour notre énergie. En l’omettant, on risque de se sentir fatigué et moins productif. Le cerveau a besoin d’énergie, principalement fournie par le glucose, ainsi que de nutriments pour fonctionner correctement. On estime que le cerveau utilise jusqu’à 20% des calories que nous consommons.

Un dérèglement de l’horloge biologique

Le Dr Patrick Lemoine, chronobiologiste et psychiatre, souligne un autre risque : le dérèglement de notre horloge interne. Située dans l’hypothalamus, cette dernière régule les rythmes circadiens de l’organisme, affectant ainsi notre sommeil et notre digestion. “L’horloger principal c’est la lumière. Après, il y a les synchroniseurs sociaux, comme les repas.”