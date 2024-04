Les scientifiques du Covars alertent sur une nouvelle pandémie respiratoire

Brigitte Autran, présidente du Covars, a transmis au gouvernement une évaluation des risques sanitaires majeurs potentiellement attendus dans les cinq prochaines années. Insistant sur la nécessité de préparation, elle a précisé : "Notre but n'est pas d'effrayer". Sommes-nous suffisamment préparés pour faire face à ces risques?

Situations sanitaires exceptionnelles : alerte du Covars

Dans un contexte sanitaire international déjà fragilisé, le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) tire la sonnette d’alarme. Les zoonoses et les arboviroses, maladies transmises de l’animal à l’homme et par les moustiques respectivement, sont identifiées comme les plus potentiellement dangereuses pour la santé humaine dans les années à venir. ” Ces risques existent, on ne sait pas quand ils vont arriver mais on sait qu’ils vont arriver” , a averti Brigitte Autran, présidente du Covars, lors d’une conférence de presse.

Multiplication des menaces

Plus inquiétant encore, le Covars a recensé près de 35 maladies infectieuses susceptibles de constituer une menace sérieuse pour la santé publique.

Cette longue liste comprend des infections virales respiratoires de type pandémique, comme les grippes zoonotiques ou les nouveaux coronavirus, ainsi que des maladies transmises par les moustiques comme la dengue ou le virus West-Nile.

Impact des mutations environnementales

L’augmentation des risques liée aux maladies infectieuses ne doit pas faire oublier l’effet des mutations écologiques globales.

En effet, le réchauffement climatique, l’érosion de la biodiversité ou encore l’augmentation de l’exposition à l’ozone sont autant de facteurs qui peuvent faciliter la propagation des vecteurs de maladies.

Appel à renforcer le système de soin

Dans ce contexte médical et environnemental incertain, le Covars insiste sur l’importance de renforcer le système de soins pour éviter des débordements lors de la survenue d’un risque sanitaire. Le comité appelle aussi à surveiller les transmissions inter-mammifères et inter-espèces, ainsi que les “réservoirs animaux”.

Il est temps pour la communauté internationale de prendre au sérieux ces avertissements et d’agir en conséquence pour préserver la santé publique. La préparation et l’anticipation sont plus que jamais nécessaires pour faire face à ces nouvelles menaces sanitaires.