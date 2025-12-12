Les spécialistes alertent sur les risques méconnus des boissons énergisantes

Alors que les boissons énergisantes séduisent de plus en plus de consommateurs en quête de vitalité, des spécialistes de la santé tirent la sonnette d’alarme sur des risques méconnus et potentiellement graves associés à leur consommation.

Tl;dr Risque d’AVC accru avec excès de boissons énergisantes.

Un cas grave relance l’appel à une régulation stricte.

Jeunes particulièrement exposés aux dangers cardiovasculaires.

Un cas alarmant relance le débat sur les boissons énergisantes

Les dangers des boissons énergisantes refont surface après la publication d’une étude de cas frappante dans la revue BMJ Case Reports. Un homme, jusque-là en bonne santé et âgé d’une cinquantaine d’années, s’est retrouvé hospitalisé pour un AVC thalamique, après avoir consommé jusqu’à huit canettes par jour. L’épisode a révélé une tension artérielle vertigineuse – 254/150 mm Hg – et une perte de mobilité du côté gauche du corps. Malgré une baisse de la pression grâce au traitement, l’état du patient ne s’est pas totalement rétabli : « Je n’imaginais pas le danger des boissons énergisantes. Huit ans plus tard, j’ai encore des engourdissements à la main et au pied gauches », confie-t-il.

Des chiffres qui interpellent

Après enquête, les médecins découvrent que l’homme absorbait quotidiennement près de 1 300 mg de caféine, largement au-delà des 400 mg recommandés par le CDC. Cette consommation excessive, combinée à des substances telles que la taurine ou le guarana – connues pour renforcer l’effet de la caféine –, aurait contribué au déclenchement de son accident vasculaire cérébral. Les experts soulignent d’ailleurs que certaines boissons peuvent contenir jusqu’à 500 mg de caféine par portion, bien davantage qu’un café classique.

Des risques cardiovasculaires sous-estimés

Le cas n’est malheureusement pas isolé. Récemment, une publication dans Heart Rhythm évoquait des arythmies cardiaques potentiellement mortelles liées à ces boissons chez des patients prédisposés génétiquement. Pourtant, selon les auteurs de l’étude, la perception du risque reste très faible dans la population générale — notamment chez les jeunes adultes et adolescents qui en sont friands. Malgré une interdiction volontaire instaurée en 2018 par plusieurs grandes enseignes britanniques pour les moins de 16 ans, les aspects cardio-vasculaires restent peu abordés dans le débat public.

Voici ce que pointent les spécialistes concernant les ingrédients :

Caféine pure , parfois renforcée par du guarana « caché » ;

, parfois renforcée par du guarana « caché » ; Sucres rapides , en quantités élevées ;

, en quantités élevées ; Additifs comme la taurine et le ginseng pouvant potentialiser les effets stimulants.

Plaidoyer pour une régulation accrue

Face à ces constats préoccupants, plusieurs voix médicales appellent à durcir la régulation sur la vente et la publicité des boissons énergisantes, surtout auprès des plus jeunes. Si toutes les conséquences ne sont pas encore entièrement établies scientifiquement, le cumul d’études et le poids du vécu incitent à la prudence. Une vigilance accrue semble donc s’imposer pour préserver la santé cérébrovasculaire et cardiovasculaire collective.