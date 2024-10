Les traitements courants contre le cancer du sein pourraient accélérer le vieillissement

Les traitements courants du cancer du sein pourraient accélérer le vieillissement, selon une étude.

Tl;dr Le traitement du cancer du sein peut accélérer le vieillissement.

Tous types de traitement confondus, des signes de vieillissement sont observés.

Des facteurs de style de vie peuvent aider à lutter contre ce vieillissement biologique.

Les effets du traitement du cancer du sein sur le vieillissement

Les traitements courants du cancer du sein, tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, pourraient accélérer le vieillissement chez les patientes. C’est ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA).

Des marqueurs de vieillissement cellulaire en hausse

Selon l’étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute, les marqueurs du vieillissement cellulaire, tels que les dommages à l’ADN et l’inflammation, ont augmenté de manière significative chez toutes les survivantes du cancer du sein, quel que soit le type de traitement reçu.

Des « cellules zombies » à l’origine du vieillissement accéléré

Les chercheurs ont réalisé une étude sur deux ans qui a suivi des femmes avant et après le traitement du cancer du sein, analysant les cellules sanguines pour les marqueurs biologiques du vieillissement. Ils se sont concentrés sur la sénescence cellulaire, un processus où les cellules cessent de se diviser, mais ne meurent pas. Ces « cellules zombies » peuvent s’accumuler avec le temps et libérer des substances nocives qui endommagent les cellules saines et contribuent au vieillissement.

Des moyens de lutter contre le vieillissement biologique

Cependant, il existe des moyens de lutter contre ce vieillissement biologique. Judith Carroll, PhD, co-auteur de l’étude et professeur associé de psychiatrie et de sciences biocomportementales à l’UCLA, souligne que des facteurs liés au mode de vie, tels que le soutien social, la réduction du stress, l’exercice et une alimentation saine, peuvent aider pendant le traitement. « Ce sont des facteurs qui pourraient être très protecteurs à long terme », a-t-elle ajouté.

En somme, si les traitements du cancer du sein peuvent avoir des effets secondaires indésirables, notamment une accélération du vieillissement, il existe des moyens de les atténuer et de préserver la qualité de vie des patientes.