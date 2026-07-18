Longévité : cette étude dit que tout se jouerait très tôt

Une équipe internationale veut déplacer la recherche sur la longévité vers l’avant, jusqu’à la grossesse. L’idée pourrait changer la prévention.

En bref Des chercheurs veulent agir avant la naissance

Le projet cible toute la trajectoire de vie

Les outils actuels seraient trop centrés sur l’adulte

On cherche souvent à ralentir le vieillissement quand les dégâts sont déjà là. C’est justement ce que conteste une équipe internationale dans un texte publié par Nature Health. Leur idée est simple sur le papier, et assez lourde de conséquences en pratique: la recherche sur la longévité devrait commencer beaucoup plus tôt, y compris avant la naissance.

Les auteurs proposent un consortium baptisé PROSPER, pour Pregestational and Pediatric Research for Optimal Healthspan and Early-life Resilience. Derrière cet acronyme, il y a une critique nette des approches actuelles. La médecine de la longévité, qui tente d’appliquer à la clinique les connaissances de la biogérontologie, travaille surtout sur des populations adultes. Or à ce stade, des décennies de modifications moléculaires et cellulaires liées à l’âge se sont déjà accumulées.

Le vrai point faible de la recherche actuelle

Le cœur du raisonnement est là. Les chercheurs estiment qu’une fenêtre importante est laissée de côté. Beaucoup d’études ont bien examiné des facteurs de l’enfance susceptibles d’influencer la durée de vie, mais il manque encore une vision cohérente sur l’ensemble du parcours, de la période prénatale jusqu’au grand âge.

Résultat, on comprend des morceaux, pas forcément la trajectoire complète. Et pour un sujet comme le vieillissement biologique, ce n’est pas un détail.

Pourquoi l’enfance ne se lit pas comme l’âge adulte

Un point revient avec insistance: les marqueurs utilisés chez l’adulte ne peuvent pas être transposés tels quels chez l’enfant. Chez les plus jeunes, l’« âge biologique » ne renvoie pas d’abord à une accumulation de dommages. Il reflète plutôt la synchronisation du développement et la capacité de résilience.

Du coup, les auteurs plaident pour des biomarqueurs, des modèles et des cadres d’interprétation propres à chaque âge. C’est l’un des chantiers qu’un consortium comme PROSPER pourrait coordonner.

PROSPER, un projet encore flou mais ambitieux

Le projet en est à un stade très précoce. Les détails restent limités. Mais l’ambition est large: réunir des disciplines qui travaillent souvent séparément, intégrer des données multiomiques, des phénotypes cliniques et des mesures fonctionnelles à différents stades du développement, puis construire des trajectoires biologiques suivies dans le temps.

À terme, cela pourrait nourrir la prévision des risques, les essais médicaux, ou encore des cadres diagnostiques et thérapeutiques adaptés à la grossesse et à la pédiatrie. L’objectif affiché est de déplacer le centre de gravité, en passant d’une gestion réactive des maladies à une optimisation plus précoce des trajectoires de santé.

Une autre façon de mesurer une vie en bonne santé

Les auteurs évoquent aussi le peakspan, cette période de la vie où l’on se trouve à son niveau de performance maximal. L’idée est intéressante, parce qu’elle change un peu la question. Il ne s’agit plus seulement de compter les années vécues, ni même les années sans maladie, mais aussi la part de vie passée dans sa phase la plus favorable.

Pour vous, ce que ça change est assez clair. Si cette approche est reprise plus largement par la communauté scientifique, la recherche sur la santé à long terme pourrait regarder moins tard, et agir plus tôt.