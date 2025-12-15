La grossesse accélère-t-elle le vieillissement ? Une nouvelle étude dévoile des effets inattendus

Une récente étude met en lumière l’impact de la grossesse sur le vieillissement. Les chercheurs ont examiné comment porter un enfant pourrait influencer le rythme auquel les cellules de la mère vieillissent, dévoilant des résultats inattendus sur ce phénomène biologique.

Tl;dr La grossesse accélère temporairement l’ âge biologique .

. Ce phénomène peut prédire des complications immunitaires .

. L’âge biologique éclaire mieux les risques maternels.

La grossesse, un bouleversement jusque dans l’âge cellulaire

Longtemps perçue comme une étape bouleversant le corps et les priorités, la grossesse révèle aujourd’hui des transformations insoupçonnées au cœur même de nos cellules. Selon une étude publiée dans la revue Obstetrics & Gynaecology, ce processus intense pourrait accélérer – mais de façon transitoire – l’âge biologique des femmes. Contrairement à l’âge chronologique, qui compte simplement les années, l’âge biologique traduit l’état réel de nos tissus et cellules, influencé par le stress, la maladie ou, à l’inverse, une bonne hygiène de vie.

Pistes sur le lien entre âge cellulaire et complications maternelles

Les scientifiques ont examiné plus de 300 participantes pour finalement suivre 75 futures mères âgées de 18 à 50 ans entre 2020 et 2021. Parmi elles, 45 étaient enceintes lors des prélèvements sanguins réalisés au premier trimestre puis après l’accouchement. Grâce à onze « clocks » épigénétiques mesurant l’âge biologique, ils ont mis en lumière un net coup d’accélérateur chez les femmes enceintes – surtout lors des premières semaines, quand le corps affronte d’intenses bouleversements hormonaux et immunitaires pour accueillir le fœtus.

Ce phénomène s’accompagnait d’une observation frappante : un âge biologique élevé dès le premier trimestre était associé à certains troubles immunitaires liés à la grossesse. Plus précisément, les chercheuses ont relevé un risque accru de :

Troubles hypertensifs

Diabète gestationnel

Naissance prématurée

Bébés de petit poids pour l’âge gestationnel

L’épigénétique : vers un nouvel outil clinique ?

Pour autant, pas question d’affoler inutilement : les auteurs insistent sur le caractère réversible de cette accélération. Comme le souligne la Dre Danielle Panelli, auteure principale, « L’âge épigénétique n’est pas figé ; il fluctue en fonction des circonstances. » Cette capacité d’adaptation ouvre une piste précieuse : surveiller cet indicateur pourrait permettre aux soignants d’intervenir plus tôt afin de prévenir d’éventuelles complications.

Nouvelles perspectives pour la santé maternelle

Alors que les grossesses tardives se multiplient en France comme ailleurs, ce regard neuf sur le risque maternité questionne la place accordée jusqu’ici à la seule date de naissance. Il devient manifeste que l’âge biologique, reflet fidèle du vécu cellulaire immédiat, pourrait offrir une vision bien plus nuancée et personnalisée des dangers potentiels qu’encourt chaque future mère. Une avancée prometteuse pour adapter encore mieux le suivi prénatal aux besoins réels des femmes – quelles que soient leur histoire ou leur génération.